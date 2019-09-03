"Есть бесконечное количество способов подсчета размера теневой экономики, но как бы ми не считали, тенденции ясны (...). Мы считаем, что за десятилетие теневая экономика Литвы сократилась на 10%", – заявил В. Шапока на конференции о теневой экономике.

По его словам, о сокращении теневого сектора свидетельствует и то, что с 2017 года повинность налога на добавленную стоимость (НДС) растет быстрее, чем потребление.

"Мы видим, что с 2017 году произошел внезапный скачек, когда повинность НДС растет значительно быстрее потребления. Другими словами, теневой сектор сокращается", – сказал министр.

Представленная главой министерства статистика свидетельствует о том, что в прошлом году сборы НДС выросли на 8,5%, а потребление увеличилось на 6,3%.

"Раньше, когда я говорил, что платить налоги должно быть модным, было много смеха, но я считаю, что сейчас это уже модно. (...) Я считаю, что ситуация меняется и мы должны поблагодарить жителей Литвы", – пояснил В. Шапока.

Среди успешных инициатив по сокращению теневой экономики, он назвал примеренную в первой половине этого года налоговую амнистию, и лотерею с чеками покупок. По его словам, сокращение тени также связано и с положительными тенденциями развития хозяйства.