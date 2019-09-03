"Есть бесконечное количество способов подсчета размера теневой экономики, но как бы ми не считали, тенденции ясны (...). Мы считаем, что за десятилетие теневая экономика Литвы сократилась на 10%", – заявил В. Шапока на конференции о теневой экономике.
По его словам, о сокращении теневого сектора свидетельствует и то, что с 2017 года повинность налога на добавленную стоимость (НДС) растет быстрее, чем потребление.
"Мы видим, что с 2017 году произошел внезапный скачек, когда повинность НДС растет значительно быстрее потребления. Другими словами, теневой сектор сокращается", – сказал министр.
Представленная главой министерства статистика свидетельствует о том, что в прошлом году сборы НДС выросли на 8,5%, а потребление увеличилось на 6,3%.
"Раньше, когда я говорил, что платить налоги должно быть модным, было много смеха, но я считаю, что сейчас это уже модно. (...) Я считаю, что ситуация меняется и мы должны поблагодарить жителей Литвы", – пояснил В. Шапока.
Среди успешных инициатив по сокращению теневой экономики, он назвал примеренную в первой половине этого года налоговую амнистию, и лотерею с чеками покупок. По его словам, сокращение тени также связано и с положительными тенденциями развития хозяйства.
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