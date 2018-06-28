Министр финансов Литвы о реформах: опасения по поводу госфинансов необоснованны

Министр Вилюс Шапока сказал, что опасения опираются на "бухгалтерскую логику". По его словам, к изменениям нужно подходить комплексно, кроме того, при составлении бюджета 2019 года будут приняты во внимание налоговые изменения.

"Были опасения со стороны оппозиции, что в бюджете появятся дыры. Но я бы сравнил это с решением задачи по высшей математике при помощи счетов (...) Принимая в прошлом году бюджет, мы выделили на снижение уровня бедности более 600 млн евро. Нас тоже пугали, что появится полумиллиардная дыра в государственных финансах. Сейчас очевидно, что у нас будет профицитный бюджет. (...) Нельзя так по-бухгалтерски, примитивно подсчитывать, а влияние носит макроэкономический характер", - сказал В. Шапока радиостанции Ziniu radijas.

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По словам министра, реформы будут способствовать повышению занятости, созданию новых, хорошо оплачиваемых рабочих мест, привлечению инвестиций, росту потребления. Вместе с тем министр надеется, что благодаря запланированным кабмином изменениям снизится эмиграция.

"Мы должны снять это огромное (налоговое – BNS) бремя с работающих и в регионе, по сравнению с другими странами Балтии в Литве будут самые благоприятные условия для работающих, для инвестиций, для создания новых рабочих мест. И что важно: для тех, кто сейчас сомневался, уезжать из Литвы или нет, это будет действительно добрый сигнал, что нужно остаться, и для тех, кто уехал, на мой взгляд, это будет жест, чтобы они вернулись домой", - сказал В. Шапока.

В четверг сейм намерен принять решение о налоговой реформе, которая предусматривает консолидацию связанных с трудовыми отношениями налогов на стороне работника, введение тарифов подоходного налога 20% и 27%, повышение уровня не облагающихся налогами доходов и расширение границ его применения.

В четверг парламент должен провести окончательное голосование и по реорганизации пенсионной системы, предусматривающей отказ от перевода взноса в Фонд социального страхования в частные пенсионные фонды, изменение формулы частного пенсионного накопления и назначение плательщиком пенсионных аннуитетов исключительно Фонда социального страхования Sodra.