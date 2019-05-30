"Еще не время делать какие-то далеко идущие выводы", - сказал министр в четверг на "правительственном часе" в Сейме Литвы, отвечая на опасения либерала Гинтараса Вайчякаускаса, что с 25 июля в Эстонии снижается акциз на алкоголь, а в Латвии намерены последовать примеру Эстонии.
"Даже если эстонцы осуществят свои намерения, все равно акциз в Литве будет ниже", - добавил В. Шапока.
По словам министра, решения о снижении акцизов в Латвии еще не приняты: "Если говорить о латышах, то решений нет, только сформирована группы для оценки ситуации".
Поступления акцизов на алкоголь за четыре месяца в Литве заметно возросли. По данным Государственной налоговой инспекции, за это время декларировано 132,6 млн евро акцизов - на 43% больше, чем в прошлом году.
Между тем потребление алкоголя в Литве сокращается шестой год подряд - в прошлом году один житель страны в возрасте старше 15 лет в среднем выпил 11,2 литра легального алкоголя - на 1,1 литра меньше, чем в 2017 году (12,3 литра).
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