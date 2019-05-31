Министр финансов: Литве следует подготовиться к замедлению роста экономики

"Мы должны сделать все для того, чтобы государственные ресурсы использовались эффективнее, безусловно соблюдать фискальную дисциплину. Необходимо ускорять проведение в жизнь реформ в областях здравоохранения и образования, и сделать приоритетом снижение уровня бедности.(...) Думаю, что главное - позаботиться о самых слабых, когда рост экономики начинает замедляться", - сказал В. Шапока в интервью порталу 15min.lt.
Он подчеркнул, что повышение не облагающихся налогами доходов является одной из наиболее эффективных мер в борьбе с бедностью, а также не исключил возвращения в этом году к предложениям расширить налоговую базу недвижимости и ввести налог на автомобильные выхлопы.
"Я убежден, что дискуссия по этим налогом состоится. Вскоре мы получим ежегодную рекомендацию Еврокомиссии (ЕК), и я думаю, что в этом году не будет исключений - ЕК внесет рекомендации относительно введения дополнительных налогов, расширения налоговой базы, что не будет тормозить и так замедляющийся экономический рост", - сказал В. Шапока.
По его словам, преемственность реформ нынешнего правительства является одним из самых важных моментов, и эти реформы нужно ускорять.
Он также сказал, что проведенная в жизнь налоговая реформа уже дает положительный результат как в плане уменьшения "тени", так и в плане роста доходов населения, а также впервые в истории Литвы доходы от роста экономики несколько лет назад откладываются в резервы.
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