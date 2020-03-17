"В соответствии с теми предпосылками, которые приводят международные структуры, базовый сценарий составлен на основании предпосылки, что экономика Евросоюза (ЕС) в 2020 году уменьшится на 1,1%, в таком случае уже с учётом наших средств поощрения экономики предварительно намечается, что экономика Литвы в 2020 году сократиться на 1,3%, – сказал В. Шапока во вторник в сейме.
По его словам, такие показатели прогнозируются с учётом новых прогнозов институтов ЕС, которые основываются на прикидках министров финансов Сообщества и другой информации о влиянии коронавируса.
В. Шапока говорит, что самый пессимистичный сценарий будет в том случае, если справиться с коронавирусом не удастся в первом полугодии.
"Поскольку расползание вируса не обуздано, а очагом является Европа, и если исходить из предпосылки, что ВВП еврозоны сократится примерно на 2,5%, то экономика Литвы сократиться примерно на 2,8%", – сказал министр.
По его словам, если кризис "перейдёт на второе полугодие, то цифры будут другими".
Как считают экономисты Центробанка Литвы под воздействием последствий коронавируса экономика страны в этом году сократится приблизительно на 1,2%. По словам главы правления Центробанка Витаустас Василяускаса, это оптимистичный сценарий.
Ранее Центробанк прогнозировал рост ВВП Литвы в этом году на уровне 2,5%, Еврокомиссия – на уровне 2,6%, банк SEB – на уровне 2,4%., Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) – на уровне 2,5%.
В прошлом году рост ВВП Литвы составил 3,9%.
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