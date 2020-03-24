"Мы сформировали пакет финансовых средств на сумму более 2 млрд евро, он включает в себя и дотации, и гарантии, и другие финансовые меры. И бизнес, который полностью остановился, и бизнес, который сталкивается с трудностями, и бизнес, который сейчас видит новые возможности и хочет инвестировать – этот пакет охватывает всех", – сказал В. Шапока на пресс-конференции во вторник.

"Суммы впечатляющие, у бизнеса реально есть возможности привести в порядок и проблемы ликвидности, и искать новые возможности инвестирования, расширять круг клиентов, если в условиях карантина он видит новые ниши", – добавил он.

Министр подчеркнул, что механизм помощи действует только для "ответственного бизнеса".

"Вся помощь – только для ответственного бизнеса, который заботится о своих работниках и парнёрах. Только действуя солидарно, мы сможем спасти экономику и быстро поставить её на ноги", – сказал В. Шапока.