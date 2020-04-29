„Литва отрыта для сотрудничества и, если Беларусь окажет помощь в диверсификации энергоресурсов, нефтяных или газовых, мы готовы начать переговоры, если увидим заинтересованность со стороны Беларуси“, – сообщил BNS Жигимантас Вайчюнас.
Комментируя возможность экспорта газа в Беларусь, Ж. Вайчюнас заявил, что это стало бы возможным в начале 2022 года, после проведения газопровода из Литвы в Польшу(GIPL), однако для этого необходимы определенные изменения в инфраструктуре.
„Строящаяся сейчас инфраструктура предназначена несколько для других целей - для соединения нашего газового рынка с Польшей, с Европой. Но, если будет необходимо и будет взаимный интерес, ее можно использовать и для поставок газа в Беларусь", – сообщил BNS министр энергетики.
По словам Ж. Вайчюнаса, сейчас Беларусь уже может покупать газ через Клайпедский терминал и воспользоваться схемой обмена (англ. swap).
„Да, есть возможность для таких энергетических обменов, как например, закупленный Беларусью на Клайпедском терминале СПГ остаются в литовской системе передачи газа, а соответствующее количество газа, закупленное Литвой у России, используется в Беларуси и не попадает в Литву“, – сообщила BNS советник министра Аурелия Верницкайте.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Правительство Литвы определилось со смягчением карантина: многие правила вступят с 30 апреля (20)
29 апреля правительство Литвы одобрил еще несколько...
Ученые предупреждают: возможен кратковременный скачок числа заболеваний (44)
Если жители Литвы по-прежнему будут дисциплинированы,...
В Литве 31 новый случай заболевания коронавирусом (90)
По новейшим данным Национального центра общественного...
Премьер-министр Литвы обещает жителям помощь на сумму почти в 1 млрд. евро (100)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в среду...
Как карантин повлиял на привычки жителей Литвы: больше всего тратили еду и азартные игры (58)
"В Литве общий уровень потребления во время карантина...