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В ходе синхронизации линий электропередачи (ЛЭП) стран Балтии с континентальной Европой решение Еврокомиссии о финансировании второго этапа проекта ожидается в ближайшие две недели, заявил министр энергетики.
Žygimantas Vaičiūnas
Žygimantas Vaičiūnas
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Осталось практически две недели до решения Еврокомиссии и всех стран-членов ЕС о финансировании второго - и существенного - этапа синхронизации, то есть как перемычки Harmony, так и других, более мелких проектов", - заявил на организованной журналом Valstybe (рус. - государство) Конференции по экономике Литвы Жигимантас Вайчюнас.

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По сведениям BNS, неформальное решение уже принято, а после выполнения всех формальностей в первые дни октября будет объявлено о решении.

Прокладка кабеля постоянного напряжения (HVDC) мощностью до 700 мегаватт по дну Балтийского моря является крупнейшим и самым дорогостоящим проектом синхронизации линий электропередачи (ЛЭП) Балтийских стран с континентальной Европой. Его стоимость - около 680 млн евро. Кроме перемычки планируется строить синхронные компенсаторы в каждой из стран Балтии.

Литве проект обойдется в 474 млн евро.

Общая стоимость трехэтапного проекта по синхронизации - 1,6 млрд евро.

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