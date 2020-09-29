"Первое, что сделано в проекте методики - включено положение о гарантиях происхождения. Это означает, что слова премьера Латвии реально перенесены на уровень методики", - сказал Ж. Вайчюнас журналистам в Электренском районе.

"Мы в данном случае доверяем решению Латвии, работаем над его технической реализацией, так как ограничение торговли электроэнергией - лучший и оптимальный вариант именно на границе России и Латвии, а не на границе Литвы и Латвии. Здесь, к сожалению, включились бы совсем другие механизмы", - аргументировал министр.

На вопрос, не стоило ли начать переговоры с Россией о гарантиях происхождения, министр ответил, что прежде всего необходимо сформулировать единую позицию Балтийских стран, чтобы "мы были сильны, как кулак".

Глава оператора передающей системы Litgrid Дайвис Вирбицкас сказал, что "не нужно иметь иллюзии" и доверять России на 100%, однако все же возможно достичь такого уровня, чтобы у торговцев электроэнергией не возникло желание мошенничать.

"Не знаю никого, кто бы полностью доверял России, так что нужно найти такой путь решения, который позволил бы нам максимально извлекать выгоду из системы гарантий происхождения (...). Иными словами, ничего не делать - не альтернатива, потому что тогда Латвия уже объявила: она открывает границу и торгует (с Россией – BNS). Так что, сейчас достигнут такой уровень, когда в методике записано, что, торгуя российской электроэнергией, мы не торгуем белорусской", - сказал Д. Вирбицкас.

Член парламентского Комитета по экономике, консерватор Дайнюс Крейвис немного раньше говорил BNS, что системы гарантий происхождения недостаточно, чтобы не допустить попадания электроэнергии с БелАЭС на общий рынок. По его словам, Россия сможет злоупотреблять этим положением о гарантии, поэтому нужна более строгая система сертификации.

В связи с намерениями блокировать электроэнергию с БелАЭС больше всего дискуссий вызывает вопрос о том, как предотвратить попадание этой электроэнергии на общий рынок через Россию и Латвию. Операторы трех стран на минувшей неделе договорились о том, что "у импортированной из России в Латвию электроэнергии должна быть гарантия происхождения, что она выработана не белорусскими производителями".

В соответствии с методикой, после ввода БелАЭС в эксплуатацию электроэнергия с материковой России на рынок стран Балтии будет попадать через латвийско-российское сечение, однако с примерно наполовину меньшей пропускной способностью, чем сейчас установлена на литовско-белорусской границе.

Пропускную способность с Россией будет рассчитывать латвийский оператор AST, а с Калининградской областью России – Litgrid.

Беларусь намерена ввести БелАЭС в эксплуатацию 7 ноября. Литва утверждает, что станция построена без соблюдения требований безопасности и охраны окружающей среды.