"Беларусь по-прежнему игнорирует требования стандартов ядерной безопасности и охраны окружающей среды, и это совершенно недопустимо",- сказал для пресс-релиза Д. Крейвис.
По его словам, Литва будет и впредь добиваться, чтобы небезопасные атомные станции вблизи границы Литвы не эксплуатировались.
Делегация Еврокомиссии (ЕК) и экспертов ENSREG во вторник отменила визит на Белорусскую АЭС (БелАЭС) в Островце. Эта поездка должна была состояться в среду, в ходе миссии планировалось дать оценку тому, как на БелАЭС обстоят дела с проведением в жизнь основных требований ядерной безопасности Евросоюза.
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