"Беларусь по-прежнему игнорирует требования стандартов ядерной безопасности и охраны окружающей среды, и это совершенно недопустимо",- сказал для пресс-релиза Д. Крейвис.

По его словам, Литва будет и впредь добиваться, чтобы небезопасные атомные станции вблизи границы Литвы не эксплуатировались.

Делегация Еврокомиссии (ЕК) и экспертов ENSREG во вторник отменила визит на Белорусскую АЭС (БелАЭС) в Островце. Эта поездка должна была состояться в среду, в ходе миссии планировалось дать оценку тому, как на БелАЭС обстоят дела с проведением в жизнь основных требований ядерной безопасности Евросоюза.