По словам Жигимантаса Вайчюнаса, поданная во вторник в Еврокомиссию (ЕК) заявка на финансирование второго этапа этого проекта и соглашение Литвы и Польши о строительстве морской перемычки Harmony Link знаменует новый этап в синхронизации сетей с Европой.

"Мы как никогда близки к реализации проекта синхронизации. Эти два шага сегодня приближают нас к стадии необратимости проекта синхронизации (...) То, что три года назад было идеей, за это время было превращено в конкретные проекты", - сказал на пресс-конференции во вторник Ж. Вайчюнас.

Электропередающие компании Балтийских стран и Польши подали заявку в Еврокомиссию на финансирование второго этапа этого проекта на сумму в 1,2 млрд евро. Литва просит 462 млн евро.

"Заявка подана на второй этап реализации проекта синхронизации. (Она) по своему объему, по своей сумме рекордная не только среди стран Балтии, но, наверное, рекордная во всем Евросоюзе (ЕС). Важно, что к заявке присоединилась и Польша", - сказал Ж. Вайчюнас.

По словам министра, решение ЕК о финансировании ожидается в сентябре-октябре, а само соглашение о финансировании должно быть подписано в первом квартале 2021 года.

Гендиректор Litgrid Дайвис Вирбицкас говорит, что все работы идут по плану.

Подавая заявку в Фонд европейской инфраструктуры Connecting Europe Facility (CEF), четыре компании: литовская Litgrid, латвийская Augstsprieguma tīkls, эстонская Elering и PSE – хотят получить финансовую помощь на втором этапе проекта синхронизации – на прокладку морского кабеля Harmony Link, усиление линий электропередачи в каждой из стран, установку девяти синхронных компенсаторов (по три в каждой из трех Балтийских стран), на обновление систем управления.

Латвия просит 100 млн евро, Эстония – 111 млн евро, Польша – 521 млн евро помощи ЕС, страны надеются получить максимальную помощь в размере 75% стоимости.