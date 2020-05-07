aA
Украина пообещала не покупать электроэнергию со строящейся вблизи литовской границы Белорусской АЭС (БелАЭС, в Островце), сказал министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.
Astravo atominė elektrinė
Astravo atominė elektrinė
© DELFI / Kiril Čachovskij

"Хотя ранее и приходилось слышать разные заявления, теперь весть Украины ясна - ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе Украина не планирует покупать и не будет покупать электроэнергию со строящейся в Островце АЭС", - сказал Вайчюнас, обсудив в среду и этот вопрос с ВРИО министра энергетики и охраны окружающей среды Украины Ольгой Буславец.

Статьи по теме:
Президент Литвы: мы требуем от Беларуси реализации требований безопасности до открытия АЭС  (14)
Президент Латвии: в вопросе безопасности БелАЭС нет компромиссов, но меры обсуждаются  (3)

По словам Вайчюнаса, это подтверждение украинского министра - важный сигнал Евросоюзу (ЕС) и странам Балтии, а также Польше: "Украина выражает солидарность с Литвой в плане отказа от покупки электроэнергии с БелАЭС".

В парламенте Украины рассматривается законопроект об интеграции страны в энергосистему Европы, одновременно с этим предлагается запретить коммерческий импорт электроэнергии из стран, не являющихся членами ЕС или Энергетического союза.

Не покупать электроэнергию с БелАЭС в прошлом месяце просил Украину и президент Гитанас Науседа.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Литва направила Беларуси ноту с призывом остановить запуск БелАЭС (77)

Литва направила Беларуси ноту с призывом остановить...

На БелАЭС привезли ядерное топливо (25)

На площадку строительства Белорусской атомной...

Сейм Литвы – за резолюцию по электроэнергии с БелАЭС (36)

Парламент Литвы обязал правительство еще более...

TOP новостей

Глава Минздрава: карантин в Литве может длиться и летом

Карантин из-за коронавируса в Литве может длиться и...

В Литве меняется порядок визитов к врачам: как все будет проходить (6)

Поликлиники в Литве понемногу восстанавливают свою...

Профессор: выплаты по 200 евро принесут небольшую пользу (29)

По данным "Евростата" в марте уровень безработицы в...

Как подготовиться к визиту к дедушкам и бабушкам: тестирование - не выход

В Литве не планируют проверять жителей, которые...

Президенты стран Балтии осуждают "жалкие попытки России фальсифицировать историю" (285)

Президенты Литвы, Латвии и Эстонии 7 мая осудили...

|Maža didelių žinių kaina