"Хотя ранее и приходилось слышать разные заявления, теперь весть Украины ясна - ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе Украина не планирует покупать и не будет покупать электроэнергию со строящейся в Островце АЭС", - сказал Вайчюнас, обсудив в среду и этот вопрос с ВРИО министра энергетики и охраны окружающей среды Украины Ольгой Буславец.
По словам Вайчюнаса, это подтверждение украинского министра - важный сигнал Евросоюзу (ЕС) и странам Балтии, а также Польше: "Украина выражает солидарность с Литвой в плане отказа от покупки электроэнергии с БелАЭС".
В парламенте Украины рассматривается законопроект об интеграции страны в энергосистему Европы, одновременно с этим предлагается запретить коммерческий импорт электроэнергии из стран, не являющихся членами ЕС или Энергетического союза.
Не покупать электроэнергию с БелАЭС в прошлом месяце просил Украину и президент Гитанас Науседа.
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