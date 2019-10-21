"Целью остается 1 января. Следует признать, что график достаточно напряженный", – сказал BNS Ж. Вайчюнас.
В прошлом году планы снизить так называемую составляющую по содержанию терминала СПГ потерпели крах, когда мелкий акционер оператора терминала - компании Klaipedos nafta, которым является Achemos grupe, воспротивилась решению переноса деятельности терминала в новую компанию.
С тем, чтобы снизить расходы на содержание терминала, правление Klaipedos nafta и акционеры должны принять решение о техническом переносе деятельности в отдельную компанию SGD terminalas, Сейм же должен предоставить гарантию под кредит Северному инвестиционному банку (СИБ), а Государственная служба регулирования энергетики должна пересчитать составляющую взносов на содержание терминала.
Оптимизация содержания терминала и снижение цены на газ для потребителей планировалась с июля этого года, однако это де удалось сделать из-за сопротивления Achemos grupe. Последняя хочет владеть в отделенной компании SGD terminalas, доходы которой составят около 70% всех доходов Klaipedos nafta, 10,4% акций – столько их ей сейчас принадлежат в Klaipedos nafta.
Ж. Вайчюнас утверждает, что прежний план сокращения платы за терминал СПГ для потребителей на 40%около (23 млн евро) не меняется, она должна снизиться приблизительно с 63 млн до 40 млн евро.
В 2024 году завершится договор об аренде судна-хранилища терминала Independence с норвежской компанией Hoegh. До этого времени затраты терминала планируется распределить на срок до 2044 года, взяв кредит СИБ в 148 млн евро. Еще один кредит в 121-160 млн евро будет выделен на выкуп судна-терминала СПГ в 2024 году.
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