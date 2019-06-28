ВИЛЬНЮС, 28 июня, BNS –
"По моим данным, кредит СИБ утвержден и его условия действуют до конца июля этого года. С одной стороны, у нас есть положительное решение, что очень важно как в процессе выкупа этого терминала, так и в процессе оптимизации затрат. Заем предназначен именно для снижения затрат и уменьшения составляющей ТСПГ", – сказал в пятницу BNS Жигимантас Вайчюнас.
По его словам, поскольку в четверг акционеры Klaipedos nafta не приняли решения о выделении регулируемой деятельности терминала в дочернее предприятие, ситуация с кредитом может измениться – при предоставлении крупного кредита обычно указывается дата, до которой действуют его условия.
Он сказал, что переговоры о предоставлении второго займа – на выкуп судна-газохранилища будут проводиться позже, примерно в 2022 году.
Ранее сообщалось, что кредит на сумму до 148 млн евро для Klaipedos nafta будет предназначаться для снижения затрат на содержание терминала СПГ на 40%. Еще один кредит (на сумму 121-160 млн евро) будет предназначтаься для выкупа судна-газохранилища в 2024 году. Для обоих кредитов потребуются государственные гарантии.
Ж. Вайчюнас раньше говорил BNS, что заем СИБ является одним из важных параметров, так как только после его получения Klaipedos nafta может обратиться в Комиссию по ценам относительно перерасчета составляющей ТСПГ, а комиссия примет решение о цене на газ.
После того, как контролирующая около 10% акций Klaipedos nafta группа Achemos grupe на этой неделе предъявила претензии по поводу выделения деятельности ТСПГ в новое дочернее предприятие компании Klaipedos nafta, последней предстоит дать им оценку, поэтому в четверг решения не были приняты.
Так называемая составляющая ТСПГ актуальна для крупных потребителей газа – промышленных предприятий.
Министр энергетики Литвы: Северный инвестиционный банк утвердил заем на 145 млн евро для Klaipedos nafta
В связи с планами государства сократить затраты на...
Доносящим о нарушениях конкуренции - премии до 100 000 евро (6)
Люди, представившие доказательства возможных...
Экспорт литовских услуг рос быстрее, чем импорт (3)
Литовский экспорт услуг в первом квартале этого года...
Прямые иностранные инвестиции в Литве за год увеличились на 2,4% (1)
Совокупные прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в Литве...
Litgrid попытается контролировать частоту аккумуляторных батарей
До того как страны Балтии начнут синхронизировать...
TOP новостей
Полиция будет проводить рейды: хулиганов и нарушителей на самокатах ждет сюрприз (2)
Электросамокаты на улицах городов Литвы – не самая...
Константин Эггерт. Как ПАСЕ сделала большой подарок Путину Специально для DELFI (227)
Это была отличная неделя для Владимира Путина ....
В многоквартирных домах держать газовый баллон запрещено: желающим от них отказаться помогут
27 июня министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас...
Выяснилось, какие автомобили в Литве будут считаться загрязняющими окружающую среду (30)
В апреле 2019 года правительство Литвы подтвердило, что...
Англичане провели на Балтике крупнейшие за сто лет учения и шлют сигнал Москве: мы готовы (14)
Великобритания рассматривает возможность увеличить...