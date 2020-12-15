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Министр энергетики Дайнюс Крейвис призвал Еврокомиссию (ЕК) принять все необходимые меры, чтобы электроэнергия с Белорусской АЭС (БелАЭС) не попадала на рынок Евросоюза (ЕС).
Dainius Kreivys
Dainius Kreivys
© DELFI / Domantas Pipas

"ЕК должна как можно скорее представить возможные средства, которые сделали бы невозможным импорт электроэнергии из третьих стран, где действуют небезопасные атомные станции", - приведены в пресс-релизе слова Д. Крейвиса.

Он в понедельник участвовал в неформальном заседании Совета министров энергетики ЕС, на котором рассказал об угрозе от БелАЭС, сообщило Министерство энергетики.

Д. Крейвис обратил внимание на то, что БелАЭС, выработка электричества на которой началась 3 ноября, действует с перебоями, которые вызывают серьезное беспокойство и свидетельствуют о недостаточном качестве оборудования. По его словам, частота инцидентов на БелАЭС может означать только плохое качество и контроль на стадиях проектирования, производства и монтажа АЭС, а также низкий уровень безопасности.

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"Невзирая на усилия ЕС, Беларусь открыто не соблюдает безопасность, не предоставлят нужную информацию. Нам следует продолжать требовать, чтобы на БелАЭС были обеспечены соблюдение требований безопасности и возможность наблюдения за этим процессом", - сказал министр.

Руководство ЕС в пятницу призвало ЕК создать механизм, позволяющий сделать невозможным попадание электричества с небезопасных АЭС на рынок ЕС.

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