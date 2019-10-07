"В этом году мы наблюдаем рекордный рост экспорта СПГ из США, а одновременно и беспрецедентный импорт СПГ через терминал в Клайпеде. Это взаимосвязано – возросший вчетверо экспорт СПГ из США очень положительно влияет на мировые цены на газ", – сказал Ж. Вайчюнас на проходящем в понедельник в Вильнюсе трансатлантическом энергетическом форуме.

Он напомнил, что пока сравнительно немного газа поступало из США в Клайпеду.

"Пока лишь несколько грузов СПГ прибыли из США на ТСПГ в Клайпеде. Литва готова обсуждать увеличение объемов СПГ США в регионе и возможности увеличить предложение СПГ", – сказал Ж. Вайчюнас.

В пятницу Ж. Вайчюнас сказал BNS, что для Литвы важна возможность импортировать СПГ из США по конкурентной цене.

"Нашей целью не является газ по любой цене, у нас должна быть и конкурентная цена. Возможно, мы будет обсуждать, каковы препятствия, помехи и что, возможно, еще нужно будет сделать, чтобы простимулировать увеличение потоков СПГ США как в Европу, так и в страны Балтии", – сказал министр BNS.

"Конкретные соглашения по импорту – дело компаний, но мы будем говорить об общих тенденциях в области СПГ как в Европе, так и о ситуации в США, в, возможно, появятся определенные идеи, как цена могла бы стать конкурентной", – добавил министр.

Оператор ТСПГ Klaipedos nafta в пятницу подтвердил BNS, что СПГ из США был доставлен на терминал дважды.

В энергетическом форуме в Вильнюсе участвуют секретарь по энергетике США Рик Перри, министры энергетики стран Восточной и Центральной Европы.