"В этом году мы наблюдаем рекордный рост экспорта СПГ из США, а одновременно и беспрецедентный импорт СПГ через терминал в Клайпеде. Это взаимосвязано – возросший вчетверо экспорт СПГ из США очень положительно влияет на мировые цены на газ", – сказал Ж. Вайчюнас на проходящем в понедельник в Вильнюсе трансатлантическом энергетическом форуме.
Он напомнил, что пока сравнительно немного газа поступало из США в Клайпеду.
"Пока лишь несколько грузов СПГ прибыли из США на ТСПГ в Клайпеде. Литва готова обсуждать увеличение объемов СПГ США в регионе и возможности увеличить предложение СПГ", – сказал Ж. Вайчюнас.
В пятницу Ж. Вайчюнас сказал BNS, что для Литвы важна возможность импортировать СПГ из США по конкурентной цене.
"Нашей целью не является газ по любой цене, у нас должна быть и конкурентная цена. Возможно, мы будет обсуждать, каковы препятствия, помехи и что, возможно, еще нужно будет сделать, чтобы простимулировать увеличение потоков СПГ США как в Европу, так и в страны Балтии", – сказал министр BNS.
"Конкретные соглашения по импорту – дело компаний, но мы будем говорить об общих тенденциях в области СПГ как в Европе, так и о ситуации в США, в, возможно, появятся определенные идеи, как цена могла бы стать конкурентной", – добавил министр.
Оператор ТСПГ Klaipedos nafta в пятницу подтвердил BNS, что СПГ из США был доставлен на терминал дважды.
В энергетическом форуме в Вильнюсе участвуют секретарь по энергетике США Рик Перри, министры энергетики стран Восточной и Центральной Европы.
Газопроводу Литвы и Латвии будет выделено 4,9 млн евро помощи ЕС
На повышение мощностей литовско-латвийскому...
СМИ: из-за нехватки в Литве источников производства электроэнергиии она будет дорожать (4)
В Литве почти не осталось источников производства...
Министр энергетики: Литва готова к переговорам об увеличении потока СПГ из США (1)
Литва уже получает выгоду от увеличения объемов...
В Литве обещают рекордно дешевый отопительный сезон, но при одном условии (5)
Гендиректор биржи энергоресурсов Baltpool Андрюс...
Пиратству в Литве пришел конец: блокируют еще два нелегальных сайта (7)
Комиссия Литовского радио и телевидения (КЛРТ) обязала...
TOP новостей
Крупнейшие лесовладельцы в Литве: скандинавы обошли ограничение (35)
В Литве насчитывается почти 250 000 владельцев леса, в...
Петицию против налога на автомобили подписали 45 000 человек появилось предложение увеличить налог (23)
В интернете петицию, адресованную парламенту Литвы ,...
Белорусский интеллектуал в Вильнюсе: чтобы понять Лукашенко, надо понимать Сталина (21)
"Александр Лукашенко, президент Беларуси , оценивает...
На конференции – важная весть США: мы можем стать вратами для вашего газа в Европе (32)
На конференции трансатлантического энергетического...
Премьер-министр Литвы: есть идея изменить все в корне (12)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис , который...