Литва уже получает выгоду от увеличения объемов экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из США, кроме того, страна готова договариваться об увеличении его импорта через терминал СПГ (ТСПГ) в Клайпеде, говорит министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.
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"В этом году мы наблюдаем рекордный рост экспорта СПГ из США, а одновременно и беспрецедентный импорт СПГ через терминал в Клайпеде. Это взаимосвязано – возросший вчетверо экспорт СПГ из США очень положительно влияет на мировые цены на газ", – сказал Ж. Вайчюнас на проходящем в понедельник в Вильнюсе трансатлантическом энергетическом форуме.

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Он напомнил, что пока сравнительно немного газа поступало из США в Клайпеду.

"Пока лишь несколько грузов СПГ прибыли из США на ТСПГ в Клайпеде. Литва готова обсуждать увеличение объемов СПГ США в регионе и возможности увеличить предложение СПГ", – сказал Ж. Вайчюнас.

В пятницу Ж. Вайчюнас сказал BNS, что для Литвы важна возможность импортировать СПГ из США по конкурентной цене.

"Нашей целью не является газ по любой цене, у нас должна быть и конкурентная цена. Возможно, мы будет обсуждать, каковы препятствия, помехи и что, возможно, еще нужно будет сделать, чтобы простимулировать увеличение потоков СПГ США как в Европу, так и в страны Балтии", – сказал министр BNS.

"Конкретные соглашения по импорту – дело компаний, но мы будем говорить об общих тенденциях в области СПГ как в Европе, так и о ситуации в США, в, возможно, появятся определенные идеи, как цена могла бы стать конкурентной", – добавил министр.

Оператор ТСПГ Klaipedos nafta в пятницу подтвердил BNS, что СПГ из США был доставлен на терминал дважды.

В энергетическом форуме в Вильнюсе участвуют секретарь по энергетике США Рик Перри, министры энергетики стран Восточной и Центральной Европы.

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