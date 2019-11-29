"Именно польская компания (PGNiG - BNS) позволит поставщикам СПГ выйти на рынок. Что здесь очень важно, а именно, дабы обеспечить нашу энергетическую независимость. Это ещё одна страница в стремлении к ней", - сказал журналистам в Клайпеде в пятницу Вайчюнас.
По его словам, станция позволяет перевозить СПГ не подключенным к газопроводу клиентам.
"Это новые технологии, которые позволяют торговать СПГ, транспортировать и транспортировать его даже не подключённым к сети пользователям", - сказал министр.
В пятницу компании подписали пятилетний контракт, сообщает Klaipėdos nafta. Ожидается, что PGNiG начнёт коммерческие операции в апреле следующего года.
Распределительная станция СПГ - это наземный терминал СПГ. Он предназначен для получения СПГ от небольших газовозов, их временного хранения и перегрузки на автоцистерны или суда.
Построенная в 2017 году Клайпедская газораспределительная станция используется эстонскими компаниями Eesti Gaas и JetGas, литовской государственной компанией Ignitis, польской компанией Duon и двумя другими пока неназванными компаниями.
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