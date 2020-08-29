"Сами заявления угрожающие, они заставляют начать анализ ситуации. Возможно, правительство Беларуси сможет убедить президента подсчитать потери и, думаю, здравый смысл должен победить", - сказал журналистам Р. Синкявичюс.
"Без оценки той выгоды, которую получает Беларусь, услуг и цен, которые получает при перевалке грузов через порты Литвы, накажут сами себя, а не только оказывающие услуги наши предприятия", - добавил он.
Министр отметил, что не получил никаких официальных предупреждений от Беларуси, а о планах переориентации грузов из Клайпедского порта узнал из СМИ.
По данным Министерства транспорта, белорусские грузы в прошлом году составили 30,2% годового грузопотока Клайпедского порта, было перевалено 15,5 млн тонн белорусских грузов.
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