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После угроз авторитарного лидера Беларуси Александра Лукашенко экономическими санкциями в отношении Литвы, а именно переориентацией белорусских грузов из Клайпедского порта, министр экономики и инноваций Литвы выразил надежду, что правительство Беларуси убедит своего лидера в экономическом вреде такого решения.
Rimantas Sinkevičius
Rimantas Sinkevičius
© DELFI / Andrius Ufartas

"Сами заявления угрожающие, они заставляют начать анализ ситуации. Возможно, правительство Беларуси сможет убедить президента подсчитать потери и, думаю, здравый смысл должен победить", - сказал журналистам Р. Синкявичюс.

"Без оценки той выгоды, которую получает Беларусь, услуг и цен, которые получает при перевалке грузов через порты Литвы, накажут сами себя, а не только оказывающие услуги наши предприятия", - добавил он.

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Министр отметил, что не получил никаких официальных предупреждений от Беларуси, а о планах переориентации грузов из Клайпедского порта узнал из СМИ.

По данным Министерства транспорта, белорусские грузы в прошлом году составили 30,2% годового грузопотока Клайпедского порта, было перевалено 15,5 млн тонн белорусских грузов.

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