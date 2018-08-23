"Мы говорим о 20 тыс. прибывших в Литву людей, 80% из них - украинцы - то есть 16 тыс. Пугающие ли это тенденции? Я так не считаю. (...) Трудовые мигранты важны, поскольку это прекрасный знак о том, что ты можешь расширяться в стране не только для литовского предпринимателя, но и для иностранных инвесторов о том, что это безопасная страна", - сказал в четверг В. Синкявичюс в интервью радиостанции Ziniu radijas.

По его словам, опасения по поводу того, что по причине иммиграции украинцев снизятся зарплаты литовских граждан или ухудшится культура трудовых отношений, не имеют под собой оснований.

"Могу обосновать на показателях других стран Евросоюза, где количество иммигрантов еще больше, а зарплаты там успешно росли. Например, Дания, где иммигранты из Восточной Европы помогли датчанам подняться по карьерной лестнице. Дания рассматривает это как позитивный фактор", - добавил министр.

Департамент миграции прогнозирует, что количество украинских граждан, прибывающих на работу в Литву, в следующем году вырастет на 30-50%.

По данным департамента, в течение 7 месяцев иностранцам выдано 22,2 тыс. рабочих виз, их которых около 80% - украинцам. Еще 6,3 тыс. граждан Украины получили вид на жительство в Литве.