"С учетом прогнозируемого экономического спада ожидаются значительно более высокие расходы сектора власти, и это закономерно, когда на этом этапе сокращаются доходы государства. Формирование антицикличной фискальной политики необходимо, однако цена ее реализации действительно велика и беспрецедентна", – заявил В. Шапока на пресс-конференции в среду.
По его словам, финансовые резервы, накопленные до начала этого года, бывший относительно небольшим в начале этого года показатель государственного долга предоставили необходимое фискальное пространство, которое в нынешних обстоятельствах используется для поддержания всеобщего спроса, уровня инвестиций, реализации социальных обязательств.
"Литва использует имеющееся фискальное пространство, поэтому долг сектора власти в 2020 году может достигать почти 47% или превысить 50% от внутреннего валового продукта", – утверждает министр.
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