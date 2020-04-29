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В связи с тем, что по причине коронавирусного кризиса проводятся антициклические меры поощрения экономики, в этом году дефицит бюджета Литвы может составить от 9,1 до 11,4% внутреннего валового продукта (ВВП) – больше, чем во время кризиса 2009 года, когда он оставил 9,1%, утверждает министр финансов Литвы Вилюс Шапока.
Vilius Šapoka
Vilius Šapoka
© DELFI / Domantas Pipas

"С учетом прогнозируемого экономического спада ожидаются значительно более высокие расходы сектора власти, и это закономерно, когда на этом этапе сокращаются доходы государства. Формирование антицикличной фискальной политики необходимо, однако цена ее реализации действительно велика и беспрецедентна", – заявил В. Шапока на пресс-конференции в среду.

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По его словам, финансовые резервы, накопленные до начала этого года, бывший относительно небольшим в начале этого года показатель государственного долга предоставили необходимое фискальное пространство, которое в нынешних обстоятельствах используется для поддержания всеобщего спроса, уровня инвестиций, реализации социальных обязательств.

"Литва использует имеющееся фискальное пространство, поэтому долг сектора власти в 2020 году может достигать почти 47% или превысить 50% от внутреннего валового продукта", – утверждает министр.

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