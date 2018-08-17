По мнению министра транспорта и коммуникаций Рокаса Масюлиса, маловероятно, что аэропорт Паланги сможет создать новый маршрут в Германию, как этого просят предприниматели портового города - новые направления быстро появляются только при наличии необходимого количества жителей, а их теперь в Клайпеде сейчас всего 150 тысяч, пишет Vakaru ekspresas.
Palangos oro uostas
© DELFI / Šarūnas Mažeika

На встрече с представителями Торгово,- промышленной и ремесленной палаты Р.Масюлис в первую очередь призвал предпринимателей стремиться к диалогу с муниципалитетами Клайпедского региона, потому что последние готовы в ближайшие годы финансово - 200 тыс. евро - способствовать появлению новых рейсов в аэропорту Паланги.

Министр подчеркнул ещё один важный момент: аэропорт Паланги балансирует на грани убыточности, поэтому трудно ожидать появления желаемых маршрутов в ближайшем будущем.

Согласно прогнозам компании Lietuvos oro uostai (Аэропорты Литвы), к 2030 году аэропорт Паланги в лучшем случае обслужит 400 тыс. пассажиров, так что их количество, вероятно, увеличится всего на четверть. Аэропорт Вильнюса скоро сможет обслужить 5 млн пассажиров, а Каунас уже обслуживает почти 1,2 млн.

В следующем году аэропорт Паланги собираются модернизировать - будет отремонтирована взлётно-посадочная полоса. На это потребуется 12 млн евро.

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