На встрече с представителями Торгово,- промышленной и ремесленной палаты Р.Масюлис в первую очередь призвал предпринимателей стремиться к диалогу с муниципалитетами Клайпедского региона, потому что последние готовы в ближайшие годы финансово - 200 тыс. евро - способствовать появлению новых рейсов в аэропорту Паланги.
Министр подчеркнул ещё один важный момент: аэропорт Паланги балансирует на грани убыточности, поэтому трудно ожидать появления желаемых маршрутов в ближайшем будущем.
Согласно прогнозам компании Lietuvos oro uostai (Аэропорты Литвы), к 2030 году аэропорт Паланги в лучшем случае обслужит 400 тыс. пассажиров, так что их количество, вероятно, увеличится всего на четверть. Аэропорт Вильнюса скоро сможет обслужить 5 млн пассажиров, а Каунас уже обслуживает почти 1,2 млн.
В следующем году аэропорт Паланги собираются модернизировать - будет отремонтирована взлётно-посадочная полоса. На это потребуется 12 млн евро.
Министр: аэропорт Паланги балансирует на грани убыточности (5)
По мнению министра транспорта и коммуникаций Рокаса...
Брокер: в Вильнюсе все могут найти жилье по доступной цене (7)
По мере приближения осени рынок жилья в крупных...
Результаты скандального исследования: что в Литве дороже, чем в среднем в ЕС (234)
Большая часть непищевых товаров в Литве дороже, чем в...
Приятная новость для отдыхающих: в конце месяца цены на взморье снизятся (10)
Литовское взморье многих привлекает в жаркие летние...
TOP новостей
Департамент полиции заверяет, что полицейским за поврежденные автомобили платить не придется (6)
После того как стало известно, что новые полицейские...
Результаты скандального исследования: что в Литве дороже, чем в среднем в ЕС (234)
Большая часть непищевых товаров в Литве дороже, чем в...
Лето из Литвы уходить не спешит, после короткой передышки снова придет жара (1)
В субботу в Литве ожидается теплая погода, однако...
В Вильнюсе обмануты сотни семей: детей зарегистрировали в несуществующие детские сады (37)
В марте 2018 года Вильнюсская мэрия объявила, что с...
Приятная новость для отдыхающих: в конце месяца цены на взморье снизятся (10)
Литовское взморье многих привлекает в жаркие летние...