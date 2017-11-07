"Балтийские страны совершили большой прогресс в создании региональной стратегии, постановке региональных целей, однако не в их реализации. До сих пор региональные проекты в основном реализованы на национальном и не координированном уровне. Мы обязались выйти на новый уровень и думать в региональном, а не национальном масштабе. Я знаю, что этого трудно добиться, но у нас нет иного выбора", - сказал министр во вторник на Вильнюсском энергетическом форуме, организованном журналом Valstybe .
По его словам, это является основным условием в реализации региональных проектов - синхронизации сетей электропередачи с Западной Европой, создания общего газового рынка или формирование единого подхода к строящейся в Островце Белорусской АЭС.
Балтийские страны хотят в ближайшее десятилетие отключить свои ЛЭП от постсоветской энергетической системы и синхронизироваться с Европой, однако до сих пор нет соглашения по способу, которым это будет осуществлено.
Литве также не удалось убедить Латвию и Эстонию в том, что находящемуся в Клайпеде терминалу сжиженного природного газа следует придать статус регионального проекта.
В сентябре правительство Литвы одобрило план бойкота импорта электроэнергии с БелАЭС с целью осложнить ход строительства станции.
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