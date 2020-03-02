Министерство решает судьбу деревянных домиков в Швянтои: изменится из назначение

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Министерство охраны окружающей среды предлагает перенять для нужд общества деревянные домики в Швянтои, которые находятся в полосе побережья Балтийского моря и в государственных лесах.
В справке сказано, что цель проекта - упразднить постройки в государственных лесах и в зоне побережья Балтийского моря, где запрещено строительство.
Было также принято протокольное решение обязать министерство организовать и обеспечить подготовку необходимых документов и предпринять все необходимое для перенятия этих домиков до 31 декабря 2023 года.
4 марта этот вопрос обсудят на заседании правительства Литвы.
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