aA
Министерство охраны окружающей среды предлагает перенять для нужд общества деревянные домики в Швянтои, которые находятся в полосе побережья Балтийского моря и в государственных лесах.
Министерство решает судьбу деревянных домиков в Швянтои: изменится из назначение
© DELFI / Justinas Auškelis

В справке сказано, что цель проекта - упразднить постройки в государственных лесах и в зоне побережья Балтийского моря, где запрещено строительство.

Было также принято протокольное решение обязать министерство организовать и обеспечить подготовку необходимых документов и предпринять все необходимое для перенятия этих домиков до 31 декабря 2023 года.

4 марта этот вопрос обсудят на заседании правительства Литвы.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Skirmantas Malinauskas

Представитель правительства: больше всего проб привозят из Вильнюса, коронавирус может быть повсюду  люди крадут маски в приемном отделении (7)

Глава правительственной группы по информированию...

Водители конфискованных в Бельгии тягачей вернулись в Литву (1)

Водители компании Arijus вернулись в Литву после того,...

Реальность: если не останется источника доходов, 1/5 жителей Литвы на имеющиеся сбережения не проживет и месяц (36)

Если жители Литвы внезапно лишатся источника доходов,...

Aurelijus Veryga

В Литве не хватает дезинфекторов: что будет предпринято

2 марта в Минздраве Литвы представили новейшую...

Вместо благодарности литовские врачи фиксируют кражи из приемного отделения (4)

Несмотря на то, что литовские власти просят жителей не...

|Maža didelių žinių kaina