Министерство решает судьбу деревянных домиков в Швянтои: изменится их назначение

В справке сказано, что цель проекта - упразднить постройки в государственных лесах и в зоне побережья Балтийского моря, где запрещено строительство.

Было также принято протокольное решение обязать министерство организовать и обеспечить подготовку необходимых документов и предпринять все необходимое для перенятия этих домиков до 31 декабря 2023 года.

4 марта этот вопрос обсудят на заседании правительства Литвы.