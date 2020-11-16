Министерство просит ГСРЭ обосновать утверждения о торговле электроэнергией с БелАЭС в Литве

Государственный совет по регулированию энергетики (ГСРЭ) Литвы получил просьбу предоставить конкретную информацию о торговле белорусской электроэнергией на рынке Литвы после 3 ноября, когда БелАЭС начала производство электроэнергии и Литва остановила торговлю электроэнергией с ней, сообщило Министерство энергетики.

Председатель ГСРЭ Инга Жилене на прошлой неделе сообщила BNS, что после прекращения торговли белорусской электроэнергией часть произведенной на БелАЭС энергии была превращена в деньги, только не ясно, сколько.

Она сказала, что произведенная в Беларуси электроэнергия, которая физически поступает в Литву из-за дефицита системы, фактически скупается на бирже в Латвии.

По утверждению И. Жилене, фактические данные показывают, что Латвия и Эстония после запуска БелАЭС часть импортируемой из России электроэнергии экспортировали назад в Россию, так как им она не нужна. Поэтому, по утверждению председателя ГСРЭ, пропускные мощности для торговли из России в Латвию и Эстонию нужно выдавать только на такие объемы, которые нужны для потребления Латвии и Эстонии. По такому принципу сейчас идет торговля между Литвой и Калининградской областью.

ГСРЭ отказывается утверждать методику торговли электроэнергией с третьими странами, так как она не закрывает для электроэнергии с БелАЭС путь на рынок Литвы и увеличивает поток электроэнергии из России в страны Балтии.