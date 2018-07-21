"Министерство обратилось к сторонам договора мировой с предложением уточнить договор и отложить установленный в нем срок до решения Главного административного суда Литвы (ГАСЛ)", - сообщило министерство.

"Уважая независимость судов и взвесив объективные, не зависящие от воли сторон причины, мы считаем, что это лучшее решение в данной ситуации", - говорится в сообщении.

ГИЭ, которая до 23 июля должна была принять решение о разрешении для Danpower вырабатывать электроэнергию в Каунасе с более высоким тарифом, в пятницу отложило его принятие, мотивируя "оправданными важными общественными интересами".

ГАСЛ продолжит рассмотрение дела в октябре, но когда будет принято решение, пока неясно.

Если суд утвердил договор мировой, то Danpower получит разрешение на выработку электроэнергии на уже построенной и действующей когенерационной электростанции в Каунасе, при этом в течение 12 лет она будет оплачиваться по 9,7 евро за киловатт-час (без НДС), как предусматривает выигранная на конкурсе в 2013 году поощрительная квота в 5 мегаватт.

Фиксированный тариф будет покрываться из Фонда соответствующих общественным интересам услуг - то есть из кармана всех потребителей компания в год будет получать до 1,5 млн евро, а за 12 лет - около 18 млн евро.

ГАСЛ уже утвердил договор мировой в двух делах, однако отложил его в споре Danpower и ГИЭ.