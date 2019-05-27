Министерство предлагает штрафовать бизнес за бесплатную раздачу полиэтиленовых пакетов

Министерство охраны окружающей среды Литвы предлагает наказывать торговцев за бесплатную раздачу одноразовых полиэтиленовых пакетов. Представитель министерства Агне Багочуте сказала, что соответствующие поправки вскоре обсудит правительство, а если оно их одобрит – то их передадут на обсуждение в парламент.
Plastikinis maišelis gamtoje
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"Мы подготовили, согласовали, находимся на последней стадии перед передачей поправок на обсуждение правительству, предлагается ввести контроль и штрафы. Сейчас охарактеризованы только общие случаи", – сказала Багочуте.

Согласно поправкам к Кодексу административных правонарушений Литовской Республики, предлагается штрафовать компании за бесплатную раздачу одноразовых полиэтиленовых пакетов на сумму от 10 до 200 евро.

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По словам Багочуте, министерство на данный момент получило лишь одну претензию, связанную с этим вопросом. Однако в результате проверки выяснилось, что никаких нарушений не было.

Представитель Департамента охраны окружающей среды Ева Крикштопайтите сказала BNS, что других жалоб не поступало.

Парламент в 2016 году принял поправки, в соответствии с которыми с 2019 года разрешил торговцам выдавать бесплатно только самые тонкие одноразовые полиэтиленовые пакеты (тоньше 15 микрон). Пакеты 15–50 микрон с логотипами компаний бесплатно давать нельзя.

Такие пакеты сложно отделить от другого мусора и перерабатывают лишь небольшую их часть. Кроме того, они долго разлагаются в природе.

По данным Литовской ассоциации торговых компаний, в последние годы в Литве стали использовать меньше одноразовых полиэтиленовых пакетов. В 2017 году на одного жителя приходилось 226 очень тонких и 34 тонких пакетов, а в 2014 г. – соответственно 260 и 39.

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