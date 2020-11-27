Министерство Латвии: мы готовы к дальнейшим дискуссиям по торговле электроэнергией

Латвийское ведомство напоминает, что операторы системы передачи электроэнергии всех трех стран вместе с министерствами и при участии Еврокомиссии подготовили "компромиссную методику" для торговли после запуска Белорусской ЭАС в Островце.

"В этом процессе мы последовательно придерживались решений и принципов, о которых Балтийские страны договорились в результате переговоров, длившихся полтора года. Но мы по-прежнему готовы продолжать конструктивные дискуссии", – комментировала BNS заместитель директора департамента энергорынка и инфраструктуры Минэнрго Латвии Лига Розентале.

По ее словам, после того, как Латвия начала торговать с Россией, сразу же начали применять сертификаты происхождения электроэнергии или гарантии.

"Ответственные ведомства России предоставляют сертификат, который подтверждает, что импортируемая из России электроэнергия произведена в ней. За этим механизмом также осуществляется надзор в рамках наших правовых актов, утверждённых правительством в начале ноября", – заверила Л. Розентале.

Она также сказала, что Латвия и Эстония не ведут между собой переговоры о новой двухсторонней методике.

"У нас уже есть хорошо работающая методика, о которой договорились три страны Балтии. Это позволяет нам сохранить статус-кво в торговле с третьими странами до 2025 года. Нет никаких дополнительных дискуссий по другим методикам", – пояснила Л. Лозентале.

Литва, не торгующая электроэнергией с БелАЭС, пока не утвердила эту трехстороннюю методику – ее критикуют регуляторы рынка, победившие на выборах консерваторы и их кандидат в министры энергетики Дайнюс Крейвис.

Они заверяют, что физически поступающей в Литву электроэнергией из Беларуси торгуют в Латвии, поэтому за нее платят и литовские потребители.

Завершающий работу на посту главы МИД Линас Линкявичюс недавно попросил латвийского коллегу продолжить дискуссии о торговле электроэнергией.

В ноябре Государственный совет по регулированию энергетики официально сообщил, что не станет утверждать новую методику, так как она не предотвращает торговлю белорусской электроэнергией, кроме того, это будет делаться с использованием инфраструктуры Литвы.

С 3 ноября, после запуска Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце и подключения ее к общей энергетической системе, Литва прекратила торговлю электроэнергией с Беларусью, хотя по ЛЭП, соединяющей обе страны, продолжает поступать электроэнергия. 5 ноября Латвия начала торговлю электроэнергией с Россией.