В сентябре Минфин также прогнозировал на 2020 год спад ВВП на 1,5%, однако в 2021 ожидал роста 3,3%. На 2022 и 2023 годы тогда прогнозировался рост экономики по 2,3%.

"Экономика Литвы по сравнению с другими европейскими странами пока довольно успешно выдерживала связанные с пандемией вызовы, однако ухудшение эпидемиологической ситуации, ужесточение мер по обузданию вируса могут замедлить восстановление экономики", - сказала для пресс-релиза министр финансов Гинтаре Скайсте.

Прогнозируется, что расходы домашних хозяйств на потребление в этом году сократятся на 3,4%, а в 2021 году возрастут на 3%, между тем расходы властного сектора на потребление должны возрасти на 6,2% и на 2,5% соответственно. Формирование общего капитала (инвестиции) в этом году должно уменьшиться на 5,2%, однако в 2021 году оно возрастет на 4,7%.

Объемы экспорта товаров и услуг в этом году сократятся на 2,2%, а в 2021 году возрастут на 6,4%, между тем импорт сократится соответственно на 6,3% и увеличится на 6,7%.

Как сообщает Минфин, в этом году среднегодовая инфляция должна снизиться примерно на 1%. В 2021 году темпы инфляции ускорятся до 1,4%, а в конце среднесрочного периода, в 2023 году - до 2%, так как предпосылок для заметного снижения цен на товары нет.

Прогнозируется, что в этом году численность занятого населения снизится на 1,9%, а уровень безработицы повысится до 8,8%. В 2021 году уровень безработицы в стране должен снизиться до 8,2%.

Намечается, что среднемесячная зарплата до уплаты налогов в этом году увеличится на 9,3%, а в 2021 году темпы ее роста замедлятся до 4,1%.