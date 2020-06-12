Минфин предлагает сдать в аренду комплекс бывший Лукишкской тюрьмы

Между тем помещения так называемой новой больницы, которые не внесены в перечень подлежащих охране объектов, и участок земли предлагается продать на открытом аукционе.
Предлагается часть комплекса площадью 4,2 тыс. кв м передать на эдукационные нужды - ее сможет перенять оператор.
В проекте, который будет внесен в правительство, отмечается, что такой сценарий потребует инвестиций в размере 10,9 млн евро, однако частично эту сумму можно будет покрыть за счет 6 млн евро, вырученных от продажи больничных помещений.
Заключенные из Лукишкской тюрьмы были переведены примерно год назад. Комплекс бывшей тюрьмы находится вблизи государственных институций, таких, как Верховный суд Литвы, Министерство финансов, МИД. сейм.
В комплекс бывшей Лукишкской тюрьмы входит шесть зданий: церковь Св. Николая Чудотворца, административные помещения, производственные помещения, тюрьма, тюремная больница, забор с КПП. К нему также относится находящийся вокруг участок земли со строениями.
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