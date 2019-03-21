Министерство финансов Литвы снизило прогнозы роста экономики Литвы на этот и следующий год. Минфин в этом году ожидает рост ВВП Литвы 2,6%, в следующем году - 2,4%, а в 2021 году - 2,3%.
Asociatyvi nuotr.
© Shutterstock

В прошлом году Минфин прогнозировал на 2019 год рост ВВП 2,8%, а в 2020 и в 2021 годах - 2,5%.

"С учетом изменения внешних условий мы ожидаем, что ВВП Литвы в 2019 году может увеличиться на 2,6%. Это на 0,2 проц. пункта меньше, чем было намечено осенью 2018 года. Хотя и умереннее, но в последующие годы среднесрочного периода рост экономики продолжится: в 2020 году рост ВВП должен составить 2,4%, в 2021 году - 2,3%, в 2022 году - 2,3%", - указано в представленном в четверг Минфином сценарии экономического развития.

Еврокомиссия прогнозирует, что рост экономики Литвы в этом году составит 2,7%, Банк Литвы - что 2,8%, Swedbank – что 2,7%, банк SEB дает прогноз роста 2,9%, Luminor – 3%.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Еврокомиссия сократила прогнозы роста ВВП Литвы (8)

Рост экономики Литвы, поощряемый внутренним...

Глава Центробанка: Литва переживает золотой век (444)

Глава Центробанка Литвы Витас Василяускас считает,...

Бизнес

Минфин Литвы снизил прогноз экономического роста страны (2)

Министерство финансов Литвы снизило прогнозы роста...

СМИ: Интерес американцев может превратиться в самую большую инвестицию (5)

Потенциальный проект энергетических компаний США в...

В Литве начался ремонт самой плохой дороги - будет ограничено движение на Молетском шоссе (13)

Дорогу A14, или шоссе, ведущее от Вильнюса до Молетай,...

Самолеты Laudamotion будут летать из Вильнюса в Вену (4)

Австрийская авиакомпания - лоукостер Laudamotion с октября...

Компания MarkMonitor создаст в бизнес-центре Park Town 150 рабочих мест (3)

В конце лета 2019 года в Вильнюсе откроется новое здание...

TOP новостей

Неразгаданная загадка президентских выборов: кому достанутся голоса избирателей Матийошайтиса (18)

В феврале компания Spinter tyrimai провела социологический...

Конец темного периода преподнесет сюрприз: температура поднимется до 15 градусов

Приближающиеся выходные принесут весеннее тепло....

Пенсионное накопление в Литве: тысячи отказались, что думают остальные (51)

Примерно каждый десятый житель Литвы указал, что не...

Показатели миграции в Литве за прошлый год – рекордно хорошие (3)

Департамент статистики в четверг объявил, что из-за...

Новый порядок: после смерти владельца машины у наследников на оформление документов будет две недели (1)

С 1 апреля 2019 года в Литве вступает в силу упрощенный...