Минфин Литвы: рост экономики в этом году замедлится

Министерство финансов Литвы не меняет прогнозы – в 2020 году экономический рост страны замедлится, хотя и будет выше среднего показателя в Евросоюзе.
Vilius Šapoka
© DELFI / Justinas Auškelis

"Интенсивный рост экономики не будет длиться вечно, международный климат ухудшается, международные организации ухудшают прогнозы (...). Такой риск, несомненно, повлияет на литовскую экономику (...) В следующем году экономика будет расти, рост будет поддерживать внутреннее потребление, однако он замедлится и будет более хрупким. Поэтому мы все должны быть осторожнее", – заявил в среду министр финансов Вилюс Шапока, представляя новейшие макроэкономические прогнозы.

Статьи по теме:
Приоритеты еврокомиссара от Литвы: круговая экономика, меньше пластика, чистые океаны  (4)
В августе благодаря иммиграции количество жителей Литвы увеличилось на 550 человек  (18)

Минфин повысил прогноз экономического роста на этот год до 3,7% (в марте – 2,6%), однако в будущем рост замедлится.

Весенние прогнозы, согласно которым внутренний валовой продукт (ВВП) вырастет на 2,4%, а в 2021 и 2022 годах – на 2,3%, не меняются.

По словам экспертов министерства, позитивными факторами являются улучшение тенденций в миграции, более быстрое развитие прямых зарубежных инвестиций, более крепкий внутренний и внешний спросы, поощряющие меры Европейского Центробанка.

Между тем, среди негативных факторов упоминается Brexit, развитие проявлений протекционизма, изменения в монетарной политике, геополитическое напряжение, колебания на мировых финансовых рынках.

Статьи по теме:

Пустеет один из промышленных городов Литвы: безработные есть, а работать некому (85)

Австралиец Даниэль Вильгельм приехал в Литву и...

Евростат: ВВП Литвы в этом году рос быстрее, чем в среднем по ЕС (6)

По данным Eurostat , в этом году экономика Литвы росла...

Депутат предлагает увеличить штрафы за шум в два раза (9)

Депутат парламентской фракции Союза...

Бизнес

Сменится руководство компании Snaigė

Гедиминас Чейка, возглавлявший в течение 12 лет...

Минфин Литвы: рост экономики в этом году замедлится

Министерство финансов Литвы не меняет прогнозы – в 2020...

Litgrid разработает сценарии развития энергетики на 2020-2050 годы (1)

После утверждения Сеймом в прошлом году Национальной...

СМИ: после реформ банк Luminor настроен активизировать кредитование бизнеса

Банк Luminor подтвердил реструктуризацию портфеля...

Эстонская компания построит в Вильнюсе терминал почтовых отправлений

Эстонская компания почтовых отправлений Loginpost построит...

TOP новостей

Жителям Западной Европы есть чему поучиться у литовцев: плата меньше, а активность выше (10)

Система сбора депозита в Литве показывает отличные...

Страстные ночи в Клайпеде: свидания в автомобилях на "аллее секса" (28)

Когда молодой человек из Клайпеды хочет впервые...

Роналду после 4 голов в ворота сборной Литвы: не могу лукавить, такой результат мне приятен (5)

Для Криштиану Роналду и португальской сборной...

Премьер считает справедливой критику тренера сборной Литвы по баскетболу в адрес FIBA

Премьер Литвы Саулюс Сквернялис приветствует...

Американский суд принял благоприятное для Венцкене решение (1)

Бывшая судья из Литвы Неринга Венцкене услышала...