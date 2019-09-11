Минфин Литвы: рост экономики в этом году замедлится

"Интенсивный рост экономики не будет длиться вечно, международный климат ухудшается, международные организации ухудшают прогнозы (...). Такой риск, несомненно, повлияет на литовскую экономику (...) В следующем году экономика будет расти, рост будет поддерживать внутреннее потребление, однако он замедлится и будет более хрупким. Поэтому мы все должны быть осторожнее", – заявил в среду министр финансов Вилюс Шапока, представляя новейшие макроэкономические прогнозы.

Минфин повысил прогноз экономического роста на этот год до 3,7% (в марте – 2,6%), однако в будущем рост замедлится.

Весенние прогнозы, согласно которым внутренний валовой продукт (ВВП) вырастет на 2,4%, а в 2021 и 2022 годах – на 2,3%, не меняются.

По словам экспертов министерства, позитивными факторами являются улучшение тенденций в миграции, более быстрое развитие прямых зарубежных инвестиций, более крепкий внутренний и внешний спросы, поощряющие меры Европейского Центробанка.

Между тем, среди негативных факторов упоминается Brexit, развитие проявлений протекционизма, изменения в монетарной политике, геополитическое напряжение, колебания на мировых финансовых рынках.