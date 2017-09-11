В марте этого года аналитики министерства прогнозировали более скромный рост внутреннего валового продукта (ВВП) в размере 2,7%.
"Мы отмечаем интенсивный рост экономики, сокращение безработицы и развитие экспорта. Наше цель - не только сохранить такое ускорение, но и всеми возможными фискальными средствами избежать возможного перегрева экономики. Для этого мы должны реализовывать ответственную фискальную политику – стремиться к профициту сектора власти и созданию достаточного пространства для маневров в менее благоприятные для экономики страны периоды", - отметил в пресс-релизе министр финансов Валюс Шапока.
Ожидается, что в следующем году ВВП Литвы вырастет на 2,89%, а в 2019 и 2020 годах - соответственно на 2,5% и на 2,4%.
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