Литовская экономика, поощряемая развитием экспорта и продуктивными инвестициями, в этом году должна увеличится на 3,6%, прогнозирует министерство финансов.
Vilnius Cathedral and bell tower
© DELFI / Domantas Pipas

В марте этого года аналитики министерства прогнозировали более скромный рост внутреннего валового продукта (ВВП) в размере 2,7%.

"Мы отмечаем интенсивный рост экономики, сокращение безработицы и развитие экспорта. Наше цель - не только сохранить такое ускорение, но и всеми возможными фискальными средствами избежать возможного перегрева экономики. Для этого мы должны реализовывать ответственную фискальную политику – стремиться к профициту сектора власти и созданию достаточного пространства для маневров в менее благоприятные для экономики страны периоды", - отметил в пресс-релизе министр финансов Валюс Шапока.

Ожидается, что в следующем году ВВП Литвы вырастет на 2,89%, а в 2019 и 2020 годах - соответственно на 2,5% и на 2,4%.

BNS
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