Минэнерго выделило деньги на Когенерационную установку

На осуществление проекта Вильнюсской когенерационной установки (электростанции) был выделен почти 91 млн. евро, сообщает Минэнерго Литвы.
Vilniaus kogeneracinė jėgainė
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На эти деньги построят новую когенерационную установку, которая будет производить энергию из возобновляющихся энергоресурсов (биотоплива), мощность электростанции на ее базе составит около 73 МВт, а теплостанции - около 169 МВт.

Предполагают, что новая Вильнюсская когенерационная установка (электростанция) сможет производить до 40% центрального отопления в столице.

Проект финансируется на средства фондов ЕС 2014-2020 гг.

Проект Вильнюсской когенерационной установки (электростанции) осуществит госкомпания Lietuvos energija.

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