Минэнерго выделило деньги на Когенерационную установку

На эти деньги построят новую когенерационную установку, которая будет производить энергию из возобновляющихся энергоресурсов (биотоплива), мощность электростанции на ее базе составит около 73 МВт, а теплостанции - около 169 МВт.
Предполагают, что новая Вильнюсская когенерационная установка (электростанция) сможет производить до 40% центрального отопления в столице.
Проект финансируется на средства фондов ЕС 2014-2020 гг.
Проект Вильнюсской когенерационной установки (электростанции) осуществит госкомпания Lietuvos energija.
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