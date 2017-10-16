Минэнерго выделило деньги на Когенерационную установку

На эти деньги построят новую когенерационную установку, которая будет производить энергию из возобновляющихся энергоресурсов (биотоплива), мощность электростанции на ее базе составит около 73 МВт, а теплостанции - около 169 МВт.

Предполагают, что новая Вильнюсская когенерационная установка (электростанция) сможет производить до 40% центрального отопления в столице.

Проект финансируется на средства фондов ЕС 2014-2020 гг.

Проект Вильнюсской когенерационной установки (электростанции) осуществит госкомпания Lietuvos energija.