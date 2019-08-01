"План будет обеспечивать, чтобы все работы было слаженно, ответственно и своевременно выполнены, и электроэнергетическая система Литвы была подготовлена к работе в синхронном режиме с энергосетями континентальной Европы в 2025 году", – сказал для пресс-релиза министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.
Одна из важнейших частей плана – подготовка инфраструктуры электропередающих сетей. В ней намечены крупнейшие инфраструктурные объекты и конкретные даты их проведения в жизнь: расширение литовско-польской перемычки LitPol Link, прокладка нового морского кабеля с Польшей Harmony Link, оптимизация электропередающей сети Северо-восточной Литвы и другие работы, связанные с укреплением инфраструктуры электропередающих сетей.
Также намечены меры, которые позволят провести в жизнь условия соединения с энергосетями континентальной Европы, выданные в конце мая Европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии (ENTSO-E).
До конца 2021 года должно быть договорено с операторами передающих сетей Польши и Швеции о сотрудничестве на случай работы энергосистемы в изолированном режиме. В сотрудничестве с Латвией и Эстонией до конца 2024 года должен быть создан блок управления энергосистемами Балтийских стран.
Реализацию плана будет координировать Минэнерго. Он проводится в жизнь в сотрудничестве со странами Балтии, Польшей, странами Северной Европы и Еврокомиссией.
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