"Министерство энергетики на прошлой встрече с представителями Achema внесло определенные предложения по налогообложению составляющей безопасности СПГ. В четверг мы рассчитываем услышать оценку и мнение предприятия. Мы готовы искать решения, которые устраивают обе стороны", - сказала для присланного BNS комментария пресс-атташе министра энергетики Аурелия Вярницкайте.
Встречи представителей министерства и концерна о возможностях снижения бремени содержания ТСПГ начались некоторое время назад, на прошлой неделе министр встретился и с главным акционером Achemos grupe Лидой Лубене. Тогда Ж. Вайчюнас сказал, что содержание терминала для Achema и других потребителей газа с середины следующего года может снизиться примерно на 40% - это может быть достигнуто благодаря принятию правительством решения о выкупе судна-хранилища СПГ или его долгосрочной аренды после 2024 года, когда истечет договор с норвежской компанией Heogh LNG.
По неофициальным данным BNS, Минэнергетики, в частности, предложило компании Achema снизить с начала следующего года бремя содержания СПГ на "двузначный" процент, если она возьмет обязательство использовать газ длительное время.
По подсчетам Минэнергетики, решение правительства о выкупе ТСПГ или его аренде после 2024 года позволило бы Achema сократить расходы на терминал уже в 2019 году с 20 млн евро до 14 млн евро.
Общие затраты на содержание ТСПГ в 2018 году составят около 86 млн евро.
Кабмин Литвы в этом году намерен определиться, что делать с судном-хранилищем СПГ после 2024 года, когда истекает договор его аренды. Вполне вероятно, что правительство выкупит судно, а это решение позволит компании-оператору терминала Klaipedos nafta уже в следующем году позаимствовать средства на рынке, чтобы распределить в течение более длительного времени затраты на аренду судна до 2024 года или его выкуп.
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