Минэкономики предлагает туристам компенсировать каждую третью ночевку в Литве

По словам временно возглавляющего министерство Жигимантаса Вайчюнаса, такая инвестиция дала бы немалую добавленную стоимость.

"Целью нового средства, над созданием которого мы еще работаем, но которое по сути уникально и в Европе, является стимулирование въездного туризма - компенсировать туристам каждую третью ночевку", - сказал на пресс-конференции в среду Ж. Вайчюнас.

По его словам, Минэкономики подсчитало, что этим средством может воспользоваться около 10 тысяч туристов.

Глава Национального агентства поощрения туризма Keliauk Lietuvoje ("Путешествуй в Литве") Далюс Морквенас говорит, что такое средство нужно потому, что пандемия коронавируса очень повысила конкуренцию за туристов.

"В посткризисный период очень выросла конкуренция за туристов, все страны приглашают соседей или жителей более отдаленных стран приехать к себе, так что Литве нужно иметь конкурентные предложения, чтобы она могла привлечь, пригласить в Литву провести отпуск", - сказал Д. Морквенас.

Кабмин наметил выделить туристическому сектору 45 млн евро помощи, из них 15 млн евро пойдет на стимулирование въездного и местного туризма.