С момента своего основания в компании работают 15 человек, но ожидается, что в ближайшие несколько лет в ней будет занято до 50 специалистов, говорится в сообщении Mikron.

"Мы приняли решение обосноваться в Литве в начале этого года, и уже в июне в Каунасе выпустили первый модуль автоматизации. Сегодня мы объявляем об официальном открытии завода. Мы уже работаем на полную мощность и ищем новых членов команды", - заявил Кристоф Шелцке, глава Mikron Kaunas.

Компания обещает поиск высококвалифицированных инженеров широкого спектра, техников и операторов металлообрабатывающих станков.

Mikron располагается в помещениях площадью 1300 кв. метров из которых 900 кв. метров предназначены под производство, остальные 400 - для выполнения инженерных и административных функций.

Разработанные компанией системы автоматизации помогают выполнять чрезвычайно точные и производительные производственные процессы. В группе работает более 1,3 тыс. человек, её подразделения имеются в Германии, Сингапуре, Китае и США.

Акции Mikron котируются на швейцарской фондовой бирже SIX Swiss.