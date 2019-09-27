В Каунасе в четверг было официально открыто подразделение швейцарской компании по разработке решений автоматизации Mikron Group - Mikron Kaunas.
"Axioma Metering" gamykla
© DELFI / Rafael Achmedov

С момента своего основания в компании работают 15 человек, но ожидается, что в ближайшие несколько лет в ней будет занято до 50 специалистов, говорится в сообщении Mikron.

"Мы приняли решение обосноваться в Литве в начале этого года, и уже в июне в Каунасе выпустили первый модуль автоматизации. Сегодня мы объявляем об официальном открытии завода. Мы уже работаем на полную мощность и ищем новых членов команды", - заявил Кристоф Шелцке, глава Mikron Kaunas.

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Компания обещает поиск высококвалифицированных инженеров широкого спектра, техников и операторов металлообрабатывающих станков.

Mikron располагается в помещениях площадью 1300 кв. метров из которых 900 кв. метров предназначены под производство, остальные 400 - для выполнения инженерных и административных функций.

Разработанные компанией системы автоматизации помогают выполнять чрезвычайно точные и производительные производственные процессы. В группе работает более 1,3 тыс. человек, её подразделения имеются в Германии, Сингапуре, Китае и США.

Акции Mikron котируются на швейцарской фондовой бирже SIX Swiss.

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