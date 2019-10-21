Как сообщило литовское Министерство иностранных дел, таможенный тариф в 25% будет применяться на некоторые сыры и на часть свиных продуктов. Однако основная часть сыров и далее беспошлинно будет ввозиться в США.
"В список облагаемых пошлинами США товаров из Литвы не попала основная часть экспортируемых в США литовских сырных продуктов", – сообщили BNS в министерстве.
"Дополнительные тарифы в 25% будут примерены на литовский экспорт в объеме 1,8 млн долларов США – на некоторые сыры, на некоторую свиную продукцию. В целом это затронет около 0,12% литовского экспорта в США", – отмечает МИД.
Министерство не сообщает, продукция каких конкретных литовских компаний будет обложена дополнительными пошлинами.
По данным литовского агентства поощрения экспорта Versli Lietuva, в прошлом году Литва экспортировала в США молочных продуктов на 9 млн евро.
Пошлины, вступившие в силу с пятницы, введены после того, как европейские должностные лица и представители по вопросам торговли США не смогли договориться на переговорах.
МИД Литвы: пошлины США затронут 0,12% литовского экспорта
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