В связи с введением на прошлой неделе президентом США Дональдом Трампом таможенных пошлин на импорт из Евросоюза в объеме 7,5 млрд долларов, новые санкции коснутся лишь 0,12% литовского экспорта в США стоимостью 1,8 млн долларов.
© DELFI / Karolina Pansevič

Как сообщило литовское Министерство иностранных дел, таможенный тариф в 25% будет применяться на некоторые сыры и на часть свиных продуктов. Однако основная часть сыров и далее беспошлинно будет ввозиться в США.

"В список облагаемых пошлинами США товаров из Литвы не попала основная часть экспортируемых в США литовских сырных продуктов", – сообщили BNS в министерстве.

Статьи по теме:
СМИ: литовские молочники уже ощущают влияние таможенных пошлин США на экспорт ЕС  (20)
В России обсуждают потери ЕС от санкций: Европа лишилась миллиардов?  (18)

"Дополнительные тарифы в 25% будут примерены на литовский экспорт в объеме 1,8 млн долларов США – на некоторые сыры, на некоторую свиную продукцию. В целом это затронет около 0,12% литовского экспорта в США", – отмечает МИД.

Министерство не сообщает, продукция каких конкретных литовских компаний будет обложена дополнительными пошлинами.

По данным литовского агентства поощрения экспорта Versli Lietuva, в прошлом году Литва экспортировала в США молочных продуктов на 9 млн евро.

Пошлины, вступившие в силу с пятницы, введены после того, как европейские должностные лица и представители по вопросам торговли США не смогли договориться на переговорах.

Бизнес

МИД Литвы: пошлины США затронут 0,12% литовского экспорта

В связи с введением на прошлой неделе президентом США...

Вайчюнас: пока нет риска утратить финансирование проекта GIPL со стороны ЕС

В связи с тем, что в Литве тормозятся процедуры...

Министр энергетики Литвы: содержание терминала СПГ должно снизиться с января (5)

Министр энергетики Литвы надеется, что расходы по...

Группа SBA построит новую фабрику: будет производить модульные многоквартирные дома (5)

Группа SBA начнет производства экологических и прочных...

В строительном секторе Литвы назревает кризис? (15)

Рост строительного сектора, удивлявший рекордными...

TOP новостей

Самые богатые спортсмены Литвы: это не только баскетболисты (12)

Самые яркие представители мира спорта, возможно, на...

Spaudos konferencija Kauno klinikose Spaudos konferencija Kauno klinikose

Девушке по ошибке ввели жидкость для дезинфекции ран: как это произошло (2)

В минувшую пятницу в Литве стало известно, что в...

Скандал в Литве: эмигранта посадили в тюрьму вместо брата-близнеца (35)

В литовской судебной системе произошел еще один...

Каунасский район придумал как ответить на планы Матийошайтиса о повышении платы за детсады почти до 10 евро в день (3)

9,20 евро за каждый день в детском саду Каунаса .Столько с...

В Литве планируют ввести систему залога за покрышки (1)

В Литве для решения проблемы сбора старой...