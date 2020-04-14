aA
Спад литовской экономики из-за поразившего мир коронавирусного кризиса составит 8,1%, однако в следующем году валовой внутренний продукт (ВВП) Литвы прирастёт на 8,2%, прогнозирует Международный валютный фонд (МВФ).
Ekonomika neturi sustoti
Ekonomika neturi sustoti
© Shutterstock

ВВП Эстонии и Латвии в этом году сократятся на 7,5% и на 8,6% соответственно, а в 2021 году увеличатся на 7,9% и на 8,3% соответственно, говорится в обнародованном МВФ во вторник новом Всемирном экономическом обозрении (World Economic Outlook).

По оценке аналитиков МВФ, спад ВВП Литвы будет сильнее спада еврозоны, для которой прогнозируется сокращение экономики 7,5%. Однако, в следующем году литовская экономика должна расти быстрее экономики еврозоны, для которой прогнозируется рост 4,7%.

Статьи по теме:
Министр: одна неделя карантина сокращает годовой рост ВВП Литвы на 0,5%  (6)
Карантин убьет бизнес и экономику: так ли это? Уроки "испанки"  (12)

В World Economic Outlook содержится прогноз, что в Литве в этом году будет зафиксирована среднегодовая дефляция 0,3%. Такое же снижение цен прогнозируется и для Латвии, тогда как в Эстонии ожидается среднегодовая инфляция 1,5%.

В следующем году среднегодовая инфляция в Литве должна составить 1,7%, в Латвии - 3%, в Эстонии - 2%.

По оценке аналитиков МВФ, уровень безработицы, который в Литве в прошлом году был 6,3%, в этом году должен возрасти до 8,9%, а в следующем году он должен снизиться до 8,1%. Для Латвии прогнозируется уровень безработицы 8% и 6,3% соответственно, для Эстонии - 6% и 4,7% соответственно.

Дефицит текущего счёта Литвы, который в прошлом году был 4,3% ВВП, в этом году должен увеличиться до 6%, а в следующем году должен снизиться до 4,5%.

МВФ прогнозирует, что спад мировой экономики в этом году составит 4,2%, однако в 2021 году рост экономики составит 4,6%.

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Aurelijus Veryga

Глава Минздрава Литвы: распространение болезни остановилось Карантин в Литве, скорее всего, будет продлён (109)

14 апреля во время онлайн-конференции глава Минздрава...

С завтрашнего дня начинается декларация доходов: какие шаги надо сделать (3)

15 апреля в Литве начинается декларация доходов...

Julija Ivanova, Oleg Somin Julija Ivanova Oleg Somin Julija Ivanova, Oleg Somin

"Одна дверь закрылась — открылась другая": москвичи переехали в Литву и открыли свой образовательный центр В спецпроекте Delfi "Новая жизнь. Направление - Литва" (70)

Эмигрантская история Олега и Юлии – это история успеха....

Коронавирус в Литве унес жизни 29 человек (4)

Национальный центр общественного здравоохранения...

Lidl и Rimi удлиняют время работы, другие сети их примеру не следуют

Торговые сети Lidl и Rimi сообщают, что удлиняют время...

|Maža didelių žinių kaina