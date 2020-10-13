На 2021 год прогнозируется рост внутреннего валового продукта (ВВП) Литвы на 4,1%.
В апреле МВФ прогнозировал, что в этом году экономика Литвы сократиться на 8,1%, а в следующем году вырастет на 8,2%.
В этом году ВВП Эстонии и Латвии должны сократиться соответственно на 5,2% и на 6%, а в 2021 году - вырасти на 4,5% и на 5,2%, говорится в опубликованном во вторник новейшем Обозрении мировой экономики (World Economic Outlook) МВФ.
В этом году МВФ ожидает сокращение мирового ВВП на 4,4%, что на 0,8 проц. пункта меньше, чем ожидалось ранее. Прогноз для стран зоны евро повышен на 1,9 пункта до минус 8,3%.
В прогнозе World Economic Outlook отмечается, что в этом году в Литве среднегодовая инфляция составит 1,3%. В Латвии цены должны увеличиться на 0,6%, а в Эстонии - на 0,2%.
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