Между Клайпедой и Киевом будет курсировать новый контейнерный поезд

Предприятие государственных Литовских железных дорог (Lietuvos gelezinkeliai) по перевозке грузов LG Cargo с июня будет перевозить грузы новым контейнерным поездом из Клайпеды в Киев.
Pirmasis konteinerinis traukinys
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Об этом 28 мая в Одессе договорились железнодорожные компании Литвы, Беларуси и Украины, а операторами перевозок будут компании Intermodal Container Service и Containerships, сообщила компания Lietuvos gelezinkeliai.

"В мире все больше грузов перевозится контейнерами - с каждым годом их часть увеличивается. Мы надеемся, что занимающая не более полутора суток грузоперевозка по новому маршруту предоставит новые возможности мобильности бизнесу стран", - сказал для пресс-релиза гендиректор LG Cargo Эгидиюс Лазаускас.

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Намечается, что контейнерный поезд будет перевозить изделия из пластика, металла, а также другие товары и будет курсировать еженедельно, по плану он должен перевезти за год более 10 тыс. условных контейнеров. В прошлом году в киевском направлении их поток составил 5 тыс.

В будущем рассматривается возможность расширить этот маршрут до Одессы и таким образом соединить посредством железной дороги Клайпедский порт с крупнейшим украинским Одесским портом, утверждают Литовские железные дороги.

В прошлом году поток перевозимых по железной дороге грузов между Литвой и Украиной возрос на 3,3%. В этом году за 4 месяца он увеличился вдвое до 143 тыс. тонн.

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