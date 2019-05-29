Об этом 28 мая в Одессе договорились железнодорожные компании Литвы, Беларуси и Украины, а операторами перевозок будут компании Intermodal Container Service и Containerships, сообщила компания Lietuvos gelezinkeliai.
"В мире все больше грузов перевозится контейнерами - с каждым годом их часть увеличивается. Мы надеемся, что занимающая не более полутора суток грузоперевозка по новому маршруту предоставит новые возможности мобильности бизнесу стран", - сказал для пресс-релиза гендиректор LG Cargo Эгидиюс Лазаускас.
Намечается, что контейнерный поезд будет перевозить изделия из пластика, металла, а также другие товары и будет курсировать еженедельно, по плану он должен перевезти за год более 10 тыс. условных контейнеров. В прошлом году в киевском направлении их поток составил 5 тыс.
В будущем рассматривается возможность расширить этот маршрут до Одессы и таким образом соединить посредством железной дороги Клайпедский порт с крупнейшим украинским Одесским портом, утверждают Литовские железные дороги.
В прошлом году поток перевозимых по железной дороге грузов между Литвой и Украиной возрос на 3,3%. В этом году за 4 месяца он увеличился вдвое до 143 тыс. тонн.
Литовские автоперевозчики присматриваются к Польше: ищут пути развития бизнеса
Часть литовских автоперевозчиков все активнее...
Brexit изменил инвестиционные планы Sofa Brands в Алитусе
Британская компания по производству гобеленов и кожи...
В Клайпеду доставлен еще один груз СПГ от компании "Новатэк" (4)
В Клайпеду доставлен еще один небольшой груз...
Между Клайпедой и Киевом будет курсировать новый контейнерный поезд
Предприятие государственных Литовских железных дорог (...
В мировом индексе конкурентоспособности Литва обогнала Эстонию, Латвию и Польшу (2)
В этом году, по сравнению с прошлым годом, Литва...
TOP новостей
Поразительный рост зарплат: кто в Литве зарабатывает больше всего (34)
Время роста зарплат. В каких секторах зарплаты растут...
Гору Гедиминаса в Литве восстанавливали нелегальные рабочие из Украины и Беларуси (23)
В ходе расследования выяснилось, что в...
Певица Мария Акелан: Был билет на самолет в один конец, но я осталась в Вильнюсе (3)
Певица Мария Акелан, недавно побывавшая в топах...
Ошибка в подсчете голосов на "Евровидении": исполнитель от Литвы может получить компенсацию (6)
1,5 недели назад во втором полуфинале "Евровидения"...
Аппетиты молодежи в Литве растут: надеются на зарплату в 2000 евро "на руки" (15)
Почти 2/3 молодежи в Литве проходили практику во время...