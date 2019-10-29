Место под Вильнюсом, привлекающее приехавших из других городов и районов

"Чаще всего покупатели - приезжие из небольших городов, например, Друскининкай или Аникщяй. Они провели детство в собственном доме, привыкли к большому пространству. Стандартные многоквартирные дома столицы для них - чужды, им не нравятся спальные районы, им хочется покоя и зелени", – сказал Юстинас Шавельскис, глава проектов компании Eika.
Он выделил три группы покупателей, ищущих жилье в Байорай: это молодые пары, вступающие в брак и планирующие пополнение семьи, семьи с детьми и люди старшего возраста, которые уже вырастили детей, которые хотят наслаждаться жизнью вдали от города.
"Чаще всего Байорай – первое место жительства пар и семей с детьми. Такие семьи ищут жилье в Ерузале, Висоряй, Веркяй и Байорай. Однако из-за большого выбора предпочитают Байорай", – сказал Шавельскис.
По данным компании, сейчас в Байорай продают 160 квартир. Физические лица строят там коттеджи и частные дома. По данным экспертов, сейчас фиксируется максимальное количество предложений в этом районе за всю его историю.
"Продажи нового жилья здесь активизировались два года назад, когда начали строить кварталы. До сих пор были лишь небольшие инвесторы, строившие частные дома, двухквартирные дома и коттеджи", – сказал Шавельскис.
Покупатели ценят Байорай за покой, небольшую интенсивность, квартиры с террасами, невысокие дома – здесь строят здания не выше 4 этажей с внутренними дворами.
"Байорай – наверное единственное место в Вильнюсе, которое не интересует инвесторов, покупающих жилье для аренды. Такие инвесторы покупают небольшие квартиры, а в Байорай самые небольшие квартиры - 2-комнатные площадью 40 кв. м. Поэтому новоселы живут среди соседей-единомышленников, ценящих окружение и покой", – сказал Шавельскис.
Согласно подсчетам, квартиры новой постройки в Байорай стоят 1550 евро за кв. м. Цены зависят от площади жилья. Чем площадь больше, чем цена меньше.
Если семья хочет купить квартиру площадью 50 кв. м с полной отделкой, бытовой техникой, то им потребуется 100 000 евро. Если семья захочет взять такой кредит на максимальный срок, то каждый член семьи должен получать зарплату не меньше 700 евро.
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