Канцлер ФРГ Ангела Меркель поддержала предложенные президентом Франции Эммануэлем Макроном энергичные реформы в Евросоюзе. Речь Макрона в Сорбонне, и выступление председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера, Меркель назвала важными вехами на пути к дальнейшему развитию ЕС и еврозоны.
E. Macronas ir A. Merkel
© AFP / Scanpix

"Я твердо убеждена, что Европе нельзя просто топтаться на месте", — заявила глава германского правительства во время неформального ужина глав государств и правительств стран ЕС в Таллине в четверг, 28 сентября.

Комментируя речь Макрона, Меркель с удовлетворением констатировала большое сходство в позициях Германии и Франции, отметив, однако, что "следует еще обсудить детали". Особенно высоко канцлер ФРГ оценила инициативы Макрона по гармонизации налогообложения предприятий и реформе законодательства о банкротстве.

В своей речи Макрон предложил заключить своего рода новый Елисейский договор, который заложил бы основу для современного германо-французского рынка.

Deutsche Welle
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