На территории комплекса Большой синагоги, в окружении объектов культурного наследия стоит здание площадью почти 1000 кв. м (ул. Вокечу, 13A). Для него ищут арендаторов, сообщает Вильнюсская мэрия.
Ypatinga Vokiečių gatvės erdvė laukia naujakurių
© S. Žiūros nuotr.

Бывшее здание начальной школы мэрия хочет сдать в аренду до 2020 г., когда начнется приведение в порядок этой территории. Его хотят сдать арендатору, который займется культурной, художественной, воспитательной деятельностью, организует творческие мастерские, и с уважением будет относиться к месту, которое славилось как важный еврейский духовно-просветительный центр, благодаря которому Вильнюс получил название Северный Иерусалим.

Сейчас мэрия ждет предложения потенциальных арендаторов.

"Предоставляющие заявки должны знать, что они разместятся на территорию, которую город вместе с еврейской общиной, намерены отметить как место, где прежде находилась Большая синагога – это очень важный объект столичной истории и культуры. Мы хотим сдать помещение в аренду творческим и инновационным людям, которые понимают контекст этого места", – сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

В конкурсе могут участвовать как физические, так и юридические лица. Можно арендовать все здание или часть помещений. Начальная стоимость аренды - за 100 кв. м 10 евро в месяц, за 101-300 кв. м – 20 евро в месяц, больше 300 кв. м – 30 евро в месяц.

Документы можно представить до 25 июля. 26 июля вскроют конверты и специальная группа оценит заявки. Результат станет известен 3 августа.

Здание пустует с прошлого года. В 2020 году его снесут и до 2023 г. территорию приведут в порядок, увековечат место, где находилась Большая синагога.

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