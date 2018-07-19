Бывшее здание начальной школы мэрия хочет сдать в аренду до 2020 г., когда начнется приведение в порядок этой территории. Его хотят сдать арендатору, который займется культурной, художественной, воспитательной деятельностью, организует творческие мастерские, и с уважением будет относиться к месту, которое славилось как важный еврейский духовно-просветительный центр, благодаря которому Вильнюс получил название Северный Иерусалим.
Сейчас мэрия ждет предложения потенциальных арендаторов.
"Предоставляющие заявки должны знать, что они разместятся на территорию, которую город вместе с еврейской общиной, намерены отметить как место, где прежде находилась Большая синагога – это очень важный объект столичной истории и культуры. Мы хотим сдать помещение в аренду творческим и инновационным людям, которые понимают контекст этого места", – сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.
В конкурсе могут участвовать как физические, так и юридические лица. Можно арендовать все здание или часть помещений. Начальная стоимость аренды - за 100 кв. м 10 евро в месяц, за 101-300 кв. м – 20 евро в месяц, больше 300 кв. м – 30 евро в месяц.
Документы можно представить до 25 июля. 26 июля вскроют конверты и специальная группа оценит заявки. Результат станет известен 3 августа.
Здание пустует с прошлого года. В 2020 году его снесут и до 2023 г. территорию приведут в порядок, увековечат место, где находилась Большая синагога.
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