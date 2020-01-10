Мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис сказал, что представители турецкой компании израсходовали весь предоставленный им кредит доверия.

"Мы предоставили достаточно шансов и времени для решения возникших проблем, чтобы работы продолжались слаженно, однако мы видим, что они этим не воспользовались. Сейчас город перенимает инициативу. Мы должны обеспечить продолжение строительства стадиона и успешное его завершение", – отметил в пресс-релизе мэр Каунаса.

"Конкурс нового подрядчика потребует времени, но мы сделаем все, чтобы неизбежная пауза в работах была как можно более короткой", – добавил он.

Адвокат Kayi Construction Гинтарас Черняускас сообщил BNS, что компания рассматривает возможность обжаловать решение властей Каунаса в суде.

"Мы анализируем и оцениваем основания для расторжения договора и полученное извещение. Тогда решим, идти в суд или нет", – сказал адвокат.

Не выполнили обязательства

Договор расторгается после того, как 52 гражданина Турции, работающие на строительстве, в конце этого года объявили забастовку в связи с тысячными задолженностями по зарплатам.

Мэрия отметила, что в пятницу известила Kayi Construction о начале процедуры расторжения договора. Одним из мотивов расторжения является несоблюдение графика работ.

По утверждению самоуправления, подрядчик обязался привезти из Турции 400 турецких работников и основную часть строительной техники, однако таких строительных мощностей на площадке до сих пор не было, а строительная техника арендовалась у действующих в Литве субподрядчиков.

Кроме того, мэрия Каунаса получила претензии кредиторов, адресованные туркам, в связи с задержками с расчетами за строительные материалы, проектировочные работы и прочие услуги. Неоплаченной осталась и еда, поставлявшаяся рабочим.

С большинством субподрядчиков в рамках трехсторонних договоров рассчитывается само Каунасское самоуправление. Турецкой компании за все проведенные и сданные заказчику работы также полностью заплачено.

Мэрия намерена взыскать гарантию в размере 2 млн. евро за несоблюдение существенных условий договора.

Kayi Construction: будем решать, как поступить

Заместитель менеджера Kayi Construction по проектам Альпер Дедеоглу сказал BNS, что информация о расторжении договора ему известна пока только из СМИ.

"Я знаю об этом из СМИ, пока мы не получили официальной информации. Думаю, что мы быстро ее получим, потому что вижу эту новость на многих каналах", – сказал он.

По словам Дедеоглу, решение о том, что делать дальше, будет приниматься после консультаций с руководством компании.

"Посмотрим, каким будет следующий шаг", – сказал представитель турецкой компании.

По его словам, работы на стадионе в последнее время не проводились из-за проблем с проектом.

"Мы встречались с представителями самоуправления на прошлой и на этой неделе, проблемы нам известны. Кроме того, два дня назад мы остановили работы, потому что были проблемы с техническим проектом", – сказал Дедеоглу.

Нового подрядчика предполагается найти в течение нескольких месяцев

Планировалось, что строительство стадиона завершится уже весной этого года, однако, когда выяснилось, что придется сносить и возводить заново часть перекрытий, работы затянулись, возможно, их удастся завершить в этом году.

По данным мэрии, пока выполнено лишь около четверти всех работ: завершен снос старых конструкций стадиона, проведены инженерные коммуникации, началось строительство подземной автомобильной стоянки, VIP-трибун.

"Неспособность турецкой компании управлять процессами оказала прямое влияние на темпы строительства. Досадно, что из-за этого тратится драгоценное время, поэтому ждать дольше никаких возможностей нет. Мы надеемся, что новый подрядчик выполнит оставшиеся работы не только качественно, но и максимально быстро", – говорит директор администрации Каунасского самоуправления Вилюс Шиляускас.

После расторжения договора будет объявлен новый конкурс на работы подряда. Компанию, которая завершит реконструкцию стадиона после расторжения договора с прежней компанией, предполагается найти в течение нескольких месяцев.

Договор о реконструкции Каунасского стадиона с турецкой компанией был подписан в июне 2018 года, стоимость работ составляла 34,95 млн евро.

После реконструкции число мест на стадионе увеличится с 9500 до 15 000, а все трибуны будут находиться под крышей.

На стадионе будет современное покрытие с подогревом, он будет соответствовать требованиям самой высокой, четвертой категории УЕФА.