"Находящийся сейчас в частных руках, зависимый от Lukoil автовокзал, на мой взгляд, не в лучшем состоянии, он должен быть совершенно на другом уровне. К сожалению, частный владелец не способен принять необходимые решения. Другая причина - для города такого размера, как Вильнюс, логично иметь второй автовокзал. Я хочу подчеркнуть - второй автовокзал, это не принудительное закрытие, потому что вокзал - частный. Но потребность во втором автовокзале есть", - сказал BNS городской голова. Находящийся в центре города автовокзал контролирует предприниматель Андрей Палейчик, сын бывшего главы сети заправочных Lukoil Baltija Ивана Палейчика. Связаться с ним в понедельник BNS не удалось. По словам Р. Шимашюса, преимущество нынешнего вокзала в том, что он находится рядом с железнодорожным вокзалом, до него удобно добираться с южной и юго-восточной части Литвы, однако крупные потоки пассажиров, сказал мэр, идут не из Минска и не из южной части Литвы, а с западного и северного направлений. Больше всего жителей города, которые пользуются междугородними автобусами, по его данным, тоже проживает в северной части Вильнюса. Мэр также сказал, что при поиске места для нового автовокзала принимались во внимание два критерия: чтобы он был недалеко от объездной дороги и чтобы автобусы могли доезжать до автовокзала, не застревая в пробках, также важно, чтобы рядом находится узел городского общественного транспорта. "Подходящее место найдено, чтобы автовокзал не был зажат между жилыми домами, чтобы было достаточно место, чтобы он был в отдалении - в направлении Пилайте, вблизи пересечения улицы В.Поцюно и проспекта Пилайтес. Остается решить только вопрос самого транспорта, чтобы не образовывались пробки, не было помех движению транспорта", - рассказал он. По словам мэра, конкуренция должна заставить подтянуться владельцев нынешнего автовокзала и заняться его реконструкцией.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.