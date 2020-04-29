Мэр Паланги рассказал, когда откроются гостиницы

Мэр написал в Facebook, что на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям было решено разрешить предоставление услуг проживания с 11 мая.
"Поставщики услуг должны соблюдать все действующие правила Минздрава, чтобы обезопасить постояльцев и персонал. На совещании, которое прошло сегодня утром с членами Палангской ассоциации гостиниц и ресторанов, было решено разрешить предоставление услуг проживания после 11 мая", – писал Вайткус.
Delfi напоминает, что правительство предоставило муниципалитетам решать, запрещать ли предоставление услуг краткосрочной аренды. Паланга, Друскининкай и Бирштонас закрыли гостиницы, а Вильнюс и Неринга - нет.
Delfi ранее сообщал, что палангские предприниматели нашли выход – предлагали арендовать жилье на 14 дней и больше. Карантин в Литве действует с 16 марта по 11 мая. Пока неясно, будет ли он продлен.
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