Кроме того, мэрия утверждает, что цена реконструкции будет такой, как сообщалось изначально – это почти 35 млн. евро.

Каунасский окружной суд в среду, 25 июля, приступит к рассмотрению жалоб двух компаний, которые не победили в конкурсе - LitCon и Versina. Эти две вильнюсские компании в суде попытаются доказать, что Каунасская мэрия разрешила победителям конкурса изменить предложение. Между тем представители мэрии такие обвинения называют "лихорадочными фантазиями".

Каунасская мэрия в июне подписала договор с турецкой компанией Kayi Construction, предложившей самую низкую цену. После этого две вильнюсские компании подали жалобы в Каунасский окружной суд. Позже компания Versina обратилась в Литовский апелляционный суд, который временно остановил реконструкцию стадиона.

"В Литве, а особенно в Вильнюсе, есть немало людей, которые не хотят, чтобы в Каунасе появился современный стадион. Хуже всего, что правила госзакупок и другие законы на руку тем, кто подает жалобы и всячески пытается все подряд останавливать. В данном случае две компании, которые не выиграли в конкурсе, любой ценой пытаются изменить результат конкурса, не сумев честно победить. Хуже всего, что, думая о своих узких интересах, они наносят вред Каунасу и всей Литве. Но я верю, что в литовских судах работают честные люди, которые поставят точку в этой бессмысленной истории", - сказал мэр Каунаса Матийошайтис.

Компании LitCon и Versina попытаются убедить суд в том, что мэрия разрешила турецкой компании изменить свое предложение и таким образом нарушила закон о Госзакупках.

Представители Каунасской мэрии такие обвинения называют "фантастическими". По словам главы администрации Каунасской мэрии Гинтараса Петраускаса, при оценке предложения турецкой компании возникли некоторые вопросы, связанные с цифрами в смете. Поэтому компанию Kayi Construction попросили представить официальное объяснение, которое было помещено в систему госзакупок.

"В самом предложении не изменили ни одной буквы, ни одной цифры. Такое ощущение, что они, не найдя к чему придраться, придумали такой абсурд и пытаются убедить суд в своей правоте", - удивлялся Петраускас.

По данным Каунасской мэрии, самую низкую цену предложила компания-победитель конкурса Kayi Construction (34,95 млн. евро). Компания Versina предложила 35,5 млн. евро.

Правда, в договор рядом с суммой внесли еще и сумму 46 млн. евро. По словам представителей мэрии, согласно процедурам госзакупок, в договор необходимо внести расходы на возможные дополнительные незапланированные работы.

"Это теоретическая сумма. Никакие дополнительные работы мы не намерены покупать и верим, что получим новый стадион за такую сумму, какая указана в договоре – 34,95 млн. евро", - сказал Петраускас.